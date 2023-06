“Esto es sedición”, “investigue lo que quiera” y más frases del discurso de Petro

El presidente, Gustavo Petro, mientras habla hoy durante una ceremonia con militares, en Bogotá. Habló de las chuzadas, la oposición y anunció la salida de Sarabia y Benedetti. Foto: Presidencia de Colombia/EFE - Presidencia de Colombia

El país estaba esperando que el presidente Gustavo Petro hablara del escándalo que estalló hace unos días en el seno de su gobierno y que destapó una serie de hechos e intrigas que hoy están bajo investigación. En una ceremonia en la Escuela General de Cadetes, el mandatario lanzó varios mensajes a sus opositores, al fiscal Francisco Barbosa, a la oposición y también a la niñera Marelbys Meza, protagonista de todo el embrollo. Estas son las frases más polémicas del discurso presidencial.

Sarabia actuó dentro de la ley

Las puertas de Palacio están abiertas para cualquier investigación, no tenemos problema, sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba en todas estos eventos y era mi mano derecha en la gestión cotidiana… No han parado en pensar qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño, su primera experiencia maternal cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley.

¿Dónde queda el polígrafo?

Que se usó el polígrafo, no he podido saber dónde queda, no lo compramos nosotros, se usa desde el primer gobierno de Santos, bajo unas normas y protocolos que ha expedido una sentencia de la Corte Constitucional, la Superintendencia de Seguridad de gobiernos pasados, ese protocolo se usa en entidades privadas y algunas organizaciones públicas, se usan bajo criterios de que ahí nadie llega a pasar a ese tipo de pruebas sin su decisión plena, autorizada y eso es lo único que pasó ante una sospecha. No son procesos judiciales como falsamente se anunció en la prensa (…)

No chuzamos

Este gobierno respeta los derechos humanos, no intercepta comunicaciones de magistrados, jueces, periodistas, opositores, a ellos los cuidamos y es un deber de la fuerza pública el cuidarlos. No les puede pasar nada porque están bajo nuestra responsabilidad. Somos responsables de la seguridad de nuestra propia oposición. Contra ellos no habrá nada que choque contra la Constitución (…) Habría sido terrible el que del gobierno saliera una indicación que contradijese los objetivos por los que hemos luchado durante décadas.

Así conoció a la niñera

Pueden investigar hasta donde quieran y les ayudaremos, las propias investigaciones me dan confianza a mí mismo (…) No tenemos nada contra la ciudadana Marelbys, la conocí en medio de mi campaña, me ha abrazado casi que de manera maternal porque es solidaria con mis propósitos políticos, no vamos contra seres humildes ni poderosos.

Respuesta al fiscal Barbosa

No chuzamos, no hacemos eso. El funcionario que nos señala de eso que investigue bien, con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del gobierno, con la misma premura que tiene para ver cómo captura a un paparazzi que le sacó un video a una periodista que nada tiene que ver con nosotros, con esa misma premura debió haber allanado las casas de los asesinos del Clan del Golfo, cuyas direcciones y nombres propios tenía en su poder. Aún no llega el informe de las investigaciones hechas sobre los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y ciudadanos del común en las ciudades de la Costa Caribe y todo el país, tengo la autorización de la Constitución para solicitar esos informes y no llegan. Llegan primero los allanamientos.

Mensaje a militares: esto es sedición

El presidente de la República es el comandante de las fuerzas militares. Nadie puede tener ni la altura ni llegar a la absoluta irresponsabilidad en un país con tanta violencia, de decir a las Fuerzas Armadas que no le cumpla las órdenes al comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Eso debe ser investigado, eso es sedición. Eso no puede ser aplaudido.

Investiguen hasta el último centímetro

El presidente de Colombia quiere y solicita, y lo ha hecho de manera formal, escrita y pública, los informes que indiquen de qué manera se han procedido contra la impunidad en crímenes de lesa humanidad. Sigo esperando el informe. Pueden investigarnos hasta el último centímetro de nuestros sentimientos, pero entrégueme el informe, porque debe ser discutido. Estamos tranquilos, podemos ir al Congreso ministro (Al ministro de Defensa, Iván Velásquez), ustedes generales, almirantes, si alguna vez en el gobierno civil les llega una orden inconstitucional, tienen toda la autorización de ir a denunciar a un medio de comunicación, es su derecho.

Salida de Sarabia y Benedetti

Este gobierno respeta los derechos humanos del campesino, el obrero y el opositor. No debe haber ninguna duda y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador se retiran del gobierno, para que desde el poder no se tenga la desconfianza que se alterarán los procesos de investigación.

