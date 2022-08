Empezó la expedición masiva de la cédula digital, ¿cómo tramitarla?

Uno de los principales beneficios de la expedición de la cédula de ciudadanía digital es la imposibilidad de falsificación o adulteración. Foto: Registraduría Nacional

La masificación de la cédula digital en Colombia ya es una realidad: desde mañana, primero de septiembre, los interesados en sacarla solo deberán acudir a las sedes de la Registraduría Nacional en su ciudad o municipio y hacer el trámite.

Con la nueva decisión, la Registraduría dejará de expedir la cédula amarilla de hologramas, con la que viene funcionando la identificación desde hace 22 años en el país. La medida no significa que el documento físico pierda vigencia o que no se puedan hacer trámites con ella, sino que desde ahora en adelante los ciudadanos que expidan la cédula recibirán este nuevo documento y no el anterior.

A partir del primero de septiembre de este año, los jóvenes que expidan la cédula de ciudadanía por primera vez, la recibirán de forma digital y gratuita. Así las cosas, desde el próximo mes solo se expedirá el documento digital, que está fabricado en policarbonato y viene integrado con mayor tecnología, para acceder a beneficios en distintos trámites y hasta almacenar información en el teléfono celular.

La cédula de ciudadanía digital se otorga al titular en dos versiones: la física que corresponde a la cédula de seguridad personalizada en policarbonato, que una vez expedida y entregada a su titular, habilita la generación de la segunda versión, la cédula de ciudadanía virtual, que se activará en el smartphone, IOS o Android.

Según lo señaló el registrador Alexander Vega, la cédula digital se podrá tramitar en 573 sedes de la entidad en las 32 ciudades capitales y más de 450 municipios. Quienes tengan la cédula amarilla de hologramas y quieran hacer el cambio, lo podrán hacer a través del trámite de duplicado, que tiene un costo de $55.750.

“Recuerden que las dos células se mantienen vigentes, pero con la decisión que se tomó, no se volverá a producir la amarilla, por lo que irá perdiendo vigencia progresivamente y en el transcurso de 2 a 3 años esperamos que se hayan podido renovar 42 millones de documentos”, dijo el registrador Vega.

¿Cuáles son los beneficios de la cédula digital?

Según la Registraduría Nacional, la cedula digital imposibilita la falsificación o adulteración del documento y la suplantación o usurpación de identidad. Adicionalmente permite la identificación y autenticación biométrica a través de la versión en smartphone, la protección de datos personales y quizá, lo más llamativo para algunos ciudadanos el ingreso sin pasaporte a todos los países miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

“Dentro de la carpeta virtual de la cédula, también estará la licencia de conducción, la libreta militar y, en algún momento, todos los documentos e información que quieran hacer interoperabilidad como la historia clínica médica digital, las pruebas de Covid-19, entre otros”, señaló Vega.