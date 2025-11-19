Logo El Espectador
Centro Democrático no apoyará moción de censura contra Mindefensa

La bancada uribista se desmarcará de esta votación que fue radicada en la Cámara de Representantes por la representante Katherine Miranda.

Redacción Política
19 de noviembre de 2025 - 07:45 p. m.
Moción de Censura al Ministro de Defensa en la Cámara de representantes
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
La moción de censura contra el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, no será respaldada por la bancada de Centro Democrático, según han hecho saber varios de los integrantes de la Cámara de Representantes.

El anuncio lo hizo el legislador José Jaime Uscategui en medio del debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos al Mindefensa, asegurando que sería “incoherente” castigar el accionar de la fuerza pública luego de “tres años de impunidad total, y ahora que lo hacen vamos a caerles encima”.

Le sugerimos: “Si no hay un acuerdo de programa no vale la pena avanzar en un frente amplio”: Cristo

De acuerdo a lo señalado por Uscategui, su bancada respaldará al ministro Sánchez, pues era momento de acciones concretas ante el crecimiento de los grupos armados. Además, insistió en que “la impunidad frente a los reclutamientos de menores la hemos vivido acá y tenemos en el Congreso a los más grandes reclutadores con impunidad total”.

La iniciativa que fue impulsada por la representante Katherine Miranda (Verde) y radicada en la plenaria del martes en la Cámara con más de 120 firmas, con el sustento del dictámen entregado por Medicina Legal en el que determinó que durante los más recientes bombardeos efecutados contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ murieron 15 menores de edad. La situación se asemeja a hechos similares durante la administración Duque en el año 2019.

Aunque este sector del uribismo insiste en acciones concretas por parte del Gobierno para recuperar el control territorial, señalan que la ofensiva emprendida por el Ejército, con orden directa de la Casa de Nariño, es parte de las labores que se deben coordinar para lograr mitigar el impacto de las estructuras criminales a lo largo del país.

Consultados por El Espectador, miembros del partido afirmaron, además, que si bien impulsaron una moción en el mismo sentido el pasado mes de septiembre, donde Sánchez esquivó la remoción de su cargo con más de 100 votos, este no es el momento para dar salida a un ministro, que, además, conoce desde adentro el accionar militar y la inteligencia para coordinar estas acciones.

Por Redacción Política

Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 1 minuto
Ese apoyo,debe estar envenenado;Cuidado!!! y ofrecido por Uscâtegui,mâs peligroso aûn.El estâ mal de su alma!!
Gilberto R.M.(54899)Hace 11 minutos
Pues la tal "Oposición" debiera proceder así, ya que cuando Duque bombardeó campamentos, murieron muchos niños reclutados por la guerrilla y, en esos momentos, Duque no fue censurado, cuestionado ni sometido a "censura" alguna.
Javier Becerra(62966)Hace 31 minutos
Totalmente de acuerdo, NO a la moción de censura.
Mar(60274)Hace 32 minutos
Esa es la guerra, la que Petro trató de evitar tratando de negociar, pero los diarios y la oposición todos los días le decían que estaba dejando crecer a la guerrilla, que le faltaba mano dura, vean esto es la guerra y los que pagan el pato son la gente del común, los campesinos y niños reclutados.
pedrito opinador(59003)Hace 37 minutos
Lo que pasa es que el proximo presidente Abelardo le va tocar b9mbardear a la lata
