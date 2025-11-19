“Si no hay un acuerdo de programa no vale la pena avanzar en un frente amplio”: Cristo

Juan Fernando Cristo formalizó su candidatura presidencial con el aval de En Marcha. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuáles son sus líneas rojas para alianzas?

Se necesitan liderazgos que construyan consensos para obtener resultados concretos. Y allí hay que hablar con todo el mundo. No hay líneas rojas para el diálogo, para la conversación, para el respeto. A mí no me gustan los vetos sino los votos y no me gusta poner líneas rojas sino amarillas, de alerta.

Las líneas rojas son en materia de temas. Jamás vamos a estar con partidos o con liderazgos que restrinjan y limiten derechos y libertades de los colombianos. En el tema de seguridad, hay que definir cuál es la estrategia hacia el futuro de la sociedad colombiana frente a nuevos fenómenos de violencia partiendo de la base de que la paz total no funcionó. Como línea roja está el respeto a las instituciones. No vamos a estar nunca en ningún escenario con partidos o dirigentes que estén defendiendo cerrar el Congreso, que estén defendiendo alterar la institucionalidad del país.

¿Entonces no apoya una constituyente?

La constituyente no altera la institucionalidad. Aquí hemos demonizado esa palabra. La pregunta no es si constituyente sí o no, eso no es un pecado. El mecanismo de la constituyente está contemplado en la Constitución. Pero digo no a una constituyente para dividir más al país. No a una constituyente para una nueva Constitución, pero sí para ajustarla. No constituyente para cerrar al Congreso.

Pero al final una constituyente sí busca una nueva Constitución Política

Esa constituyente que nos mandó desde China [el exministro de Justicia Luis Eduardo] Montalegre, de que en tres meses íbamos a tener una nueva constitución, eso es un absurdo, es una falta de respeto con el país y con la institucionalidad. Pero usted puede hacer una constituyente para hacer la reforma política, por ejemplo, que durante 20 años el Congreso se ha negado a hacer. Y eso es un ajuste a la Constitución del 91, sin tocar la carta de derechos ni la institucionalidad, no tocar nada, es un ajuste.

Puede leer: Conservadores trazan línea electoral sin la presencia de Efraín Cepeda: así fue la reunión

¿Cómo debe ser la conformación del Frente Amplio?

Lo primero que hay que definir es qué tan amplio es el frente y cuál es la propuesta que le hará al país. Esto no es un tema de nombre sino de cuál va a ser la propuesta de campaña y cuáles serán los compromisos del gobierno. ¿Qué vamos a hacer con seguridad? ¿Qué vamos a hacer frente al deterioro evidente de la crisis de salud? ¿Qué vamos a hacer frente a la crisis fiscal que hoy es evidente en Colombia y que reventará, precisamente, en el próximo gobierno? ¿Cómo vamos a plantear la lucha contra el cambio climático? Si no hay un acuerdo de programa unificado, independiente de quién resulte el ganador de la consulta, no vale la pena avanzar en un frente amplio.

Marca distancia con varios puntos del gobierno actual. ¿Cree que habrá repercusiones para su candidatura haber sido ministro del actual gobierno?

Eso lo tienen que evaluar los ciudadanos. Aquí nos hemos acostumbrado de una manera facilista a los ismos. Y como lo he dicho, el tal petrosantismo no existe. Petro es Petro, Santos es Santos y Cristo es Cristo. Yo soy liberal reformista a secas. Hay que defender unas ideas y unas propuestas para el país y no hay que encasillar a la gente de esa manera. Ahora, yo tengo diferencias que son evidentes en algunos temas del gobierno. Pero el espíritu de inclusión y el espíritu reformista de este gobierno hay que mantenerlo, no podemos volver atrás. La reforma agraria ha avanzado como nunca en Colombia, y hay que pisarle el acelerador sin temor. La reforma laboral y la pensional, que ojalá avale la Corte Constitucional, van en la dirección adecuada para garantizar mayor equidad e inclusión en Colombia.

¿Cómo interpreta que hoy la discusión esté entre el candidato de Petro y el de Uribe?

Me parece una simplificación que le hace mucho daño a la democracia de este país. Yo me resisto a creer que vamos a terminar en eso. Puede que esté equivocado, puede que esté siendo demasiado ingenuo u optimista.

También: Juan Carlos Pinzón propone encuesta en enero para elección del candidato presidencial de centroderecha

Estuvo en la consulta presidencial liberal de hace ocho años. Luego funda En Marcha, ¿existe la posibilidad de que haya una alianza con Partido Liberal?

Hay una posibilidad de alianza de En Marcha con los liberales de Colombia, no con la estructura vieja y derechizada del Partido Liberal. Y lo digo con todo respeto, no veo que allí haya acercamiento. Lo que le está planteando el Partido Liberal hoy a los colombianos es volver a una Colombia que ya no existe. No han entendido que el país ha cambiado. Hay una diferencia de fondo con el Partido Liberal, pero estoy seguro de que esa dirección del partido no representa más del 20% de los liberales de Colombia. Y más allá de a la dirección del partido, yo quiero apelar al sentimiento liberal de Colombia.

El año entrante se cumplen 10 años de la firma de acuerdo de paz con las Farc, ¿en qué se ha fallado para su implementación?

El acuerdo de paz tuvo una muy mala suerte después de firmado por la elección del presidente Duque. Lo que todos los expertos internacionales señalan que los primeros cinco años de la implementación de un acuerdo de paz en el mundo entero son los claves. Y, lamentablemente, de los primeros cinco años, cuatro fueron del gobierno de Duque, que llegó con la promesa de hacer trizas la paz. No lo pudo hacer, pero sí le hizo mucho daño a la implementación del acuerdo de paz.

Pero todavía tenemos tiempo. Hay que concentrarnos en la transformación de los 170 municipios PDET. Vamos a volcar el esfuerzo del Estado colombiano para tener 16 pactos territoriales en las 16 zonas PDET del país. El Estado colombiano le ha fallado a esos 7 millones de colombianos que viven en esos 170 municipios y transformémoslos. Si no los transformamos, el ciclo de la violencia se va a repetir.

Está la polémica por los bombardeos en los que murieron, por lo menos, 15 menores de edad, ¿cómo será su política de paz y de seguridad?

Antes de acabar el año, vamos a lanzar la estrategia de seguridad. Le adelanto algo. El nuevo nombre de la seguridad y de la paz tiene que ser transformación territorial. Aquí la gente reduce de manera simplista la discusión a dar más plomo o a abrir más mesas de negociación. Es decir, el Estado tiene que enfrentar a los violentos, pero esa no es la solución definitiva. Y no vamos a sentarnos en ninguna mesa de negociación que no tenga una metodología clara, unos objetivos claros, un cronograma claro y que tenga como objetivo claro que debe tener cualquier negociación que fue el problema de las mesas de la actual paz total. Allí hay unas diferencias, por ejemplo, que yo las he tenido siempre y las hemos discutido muy cordialmente con Iván Cepeda.

Le puede interesar: Presidente Petro respondió a nuevas amenazas de Iván Mordisco: “quiso matarme en 2024”

Hay entre 110 y 130 precandidatos entre los que están buscando aval, entre los que están buscando firmas. ¿No han fallado, incluyéndolo, para sentarse a discutir y tener candidaturas fuertes?

A mí no me asusta que haya tantos candidatos y el proceso se irá decantando. Si yo hubiera visto que había una opción en Colombia, en los distintos sectores, en la cual me sintiera representado y tranquilo, hubiera tranquilamente hecho acuerdos.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.