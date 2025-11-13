Centro Democrático cambió fecha para elegir candidato y abrió la puerta a tener más de uno

El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Foto: Archivo Particular

“El Partido Centro Democrático ha decidido que seleccionará el (los) candidato (s) que participará (n) en la consulta interpartidista de marzo, dentro del periodo establecido por el calendario electoral, cuya fecha límite de inscripción es hasta el 6 de febrero de 2026″, anunció este viernes el partido de oposición en un comunicado.

El anuncio llegó en medio de las fisuras al interior de partido, que había previsto realizar una encuesta interna para elegir al su candidato, el próximo 28 de noviembre; sin embargo, tras el último comunicado, la elección de su carta presidencial quedaría aplazada.

El Centro Democrático aseguró que tendrá definido su alfil antes del 6 de febrero del 2026, pero no concretó una fecha exacta. “Para la escogencia de su candidato(s) el partido podrá utilizar cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos”, explicó el partido, pero no arrojó más detalles sobre cuáles serían dichos métodos.

