Política
Elecciones 2026

Centro Democrático cambió fecha para elegir candidato y abrió la puerta a tener más de uno

A través de un comunicado, el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe anunció que la elección de su candidato o candidatos presidenciales se podrá hacer con cualquiera de los mecanismos que contemplan los estatutos del partido y que para ello hay plazo hasta febrero.

Redacción Política
13 de noviembre de 2025 - 11:23 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.
El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.
Foto: Archivo Particular
“El Partido Centro Democrático ha decidido que seleccionará el (los) candidato (s) que participará (n) en la consulta interpartidista de marzo, dentro del periodo establecido por el calendario electoral, cuya fecha límite de inscripción es hasta el 6 de febrero de 2026″, anunció este viernes el partido de oposición en un comunicado.

El anuncio llegó en medio de las fisuras al interior de partido, que había previsto realizar una encuesta interna para elegir al su candidato, el próximo 28 de noviembre; sin embargo, tras el último comunicado, la elección de su carta presidencial quedaría aplazada.

El Centro Democrático aseguró que tendrá definido su alfil antes del 6 de febrero del 2026, pero no concretó una fecha exacta. “Para la escogencia de su candidato(s) el partido podrá utilizar cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos”, explicó el partido, pero no arrojó más detalles sobre cuáles serían dichos métodos.

Por Redacción Política

