Nadia Blel respondió a insinuaciones de Cepeda sobre presiones externas al Conservador

Senadora y Presidenta del Partido Conservador durante la segunda conferencia del Partido Conservador Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nadia Blel, presidenta del partido Conservador, aseguró en una misiva dirigida a su compañero Efraín Cepeda que ninguna de las decisiones del partido se habrían dado por presiones o injerencias externas al conservatismo. Todo esto se produce después de que Cepeda señalara que la llegada de Carlos Felipe Córdoba como aspirante presidencial estaría coartada por “fuerzas petristas”.

Le puede interesar: “El único adversario es el petrismo”: Daniel Palacios a Luna, Galán y Cárdenas

Cabe recordar que el senador era la figura más fuerte del Conservador en la puja por la Casa de Nariño; sin embargo, esto cambió cuando 12 directivos enviaron una carta a Blel, en la que solicitaban ampliar el plazo para la inscripción de candidatos, con el fin de que Córdoba pudiera postularse.

La respuesta de la presidenta del partido fue positiva y se extendió el plazo, hecho que causó disgustó a Cepeda, quien manifestó que sectores externos estarían detrás de la decisión.

Le puede interesar: Gloria Arizabaleta respondió por polémica de orden de inspección al Consejo de Estado

Estas declaraciones llevaron a que Blel aclarara su discernimiento, no sin antes desestimar las conjeturas del congresista: “Rechazo categóricamente cualquier insinuación de presiones externas o injerencias ajenas a la voluntad autónoma del Directorio Nacional, no solo porque afectan la legitimidad de un Directorio que actuó en democracia, sino porque ponen en duda nuestra moralidad, constituyéndose en una afrenta para la colectividad”.

Además, Blel le llamó la atención a Cepeda sobre los alcances negativos de sus declaraciones que afectarían al Conservador: “como vocera política del Directorio Nacional, considero necesario evitar cualquier manto de duda sobre el proceder adoptado. Este Directorio y fundamentalmente esta Presidencia no actúa bajo presiones de ninguna naturaleza ni responde a cálculos políticos externos ni internos”.

Le puede interesar: Comisión de Acusación abrió investigación previa al presidente Petro por tarimazo en Medellín

Así mismo, la presidenta hizo un llamado a mantener la unidad de cara a las elecciones de 2026. “En los próximos meses enfrentaremos un desafío crucial: mantener al conservatismo unido, fuerte y fiel a sus valores para ofrecerle al país una alternativa seria y responsable. Este propósito solo será posible si todos los sectores del Partido, con madurez y respeto, anteponemos el interés colectivo sobre las diferencias coyunturales”, aseguró.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.