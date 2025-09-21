Oposición pide al Gobierno mayores medidas de seguridad durante campaña electoral

Los directores de Cambio Radical, Germán Córdoba, y Centro Democrático, Gabriel Vallejo, le piden al Gobierno más medidas de seguridad para los sectores de oposición. Foto: Archivo Particular

Los directivos de los principales partidos de derecha en Colombia, Gabriel Vallejo (Centro Democrático) y Germán Córdoba (Cambio Radical), alertaron por los altos niveles de violencia política en el país y el “alto riesgo por el que atraviesa la oposición” luego de la alerta emitida por la Unidad Nacional de Protección (UNP) por la falta de recursos logísticos.

Así lo hicieron saber en diálogo con El Espectador al ser consultados por las medidas de seguridad que se han implementado para su protección, asegurando que “estamos sintiendo un riesgo muy grande en nuestro ejercicio político de cara a las elecciones que se avecinan”.

Vallejo, director del Centro Democrático, destacó las medidas de seguridad implementadas a los precandidatos de este partido y su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe, tras el magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay, pero alertó que aún más de 20 miembros de esta colectividad a lo largo del país se encuentran en un riesgo máximo para la realización de sus funciones políticas.

“Las UNP está haciendo las evaluaciones de riesgo correspondientes, pero a un ritmo muy lento. Hay unas solicitudes que no se han resuelto que vienen desde el año pasado. En esta entidad nos dicen que hay una limitación de recursos. En algunos casos, donde se requiere, porque así lo determina la evaluación de riesgos, no hay vehículos. La respuesta es muy lenta y preocupante”, reveló.

Por otro lado, desde Cambio Radical la situación, según denuncian, es mucho más crítica. Su director nacional, Germán Córdoba, aseveró que “tras el atentado contra el representante Triana no se ajustaron las medidas de seguridad para los integrantes del partido. De hecho, recientemente el representante Jairo Cristo ganó una tutela contra la UNP, y la respuesta oficial fue que “aún no habían sido notificados del fallo”. Así de frágil es la situación”.

El ataque perpetrado el pasado 13 de agosto en el municipio de La Plata, Huila, volvió a dar eco de la denuncia que ya habían realizado varias colectividades de oposición, que en su momento señalaron la falta de “garantías reales de seguridad. No se puede recorrer el país libremente ni hacer política sin temor. Y todo esto ocurre con pleno conocimiento del Gobierno”.

Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático informan a la opinión pública que: Las bancadas de oposición convocarán una Cumbre Parlamentaria con

el propósito de abordar temas de trascendencia nacional y definir una postura unificada frente a los principales desafíos que… pic.twitter.com/GLjo7Clw8h — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 20, 2025

Según informó a El Espectador el líder político de la colectividad, “hoy todos los congresistas de Cambio Radical han reportado algún tipo de amenaza, y a la fecha la UNP no ha adoptado medida alguna. Todos son además precandidatos al Congreso 2026, y ni siquiera por esa condición se han reforzado los esquemas. Para colmo, la propia UNP afirma que gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles y líderes sociales deben someterse a un trámite administrativo aún más lento”.

Finalmente, desde Centro Democrático se hizo un nuevo llamado al presidente Gustavo Petro, “para que cese la estigmatización, el hostigamiento y la violencia verbal del Presidente que no cesa contra los partidos de oposición, y es una responsabilidad plena el jefe de Estado quien no cesa ese hostigamiento”.

¿Qué está haciendo la UNP?

Desde la Unidad Nacional de Protección se han empezado a implementar medidas para los precandidatos. De momento, según dijo su director Augusto Rodríguez a este diario, se ha logrado la protección de 64 aspirantes a la Presidencia. Sin embargo, el llamado por la falta de recursos logísticos se ha agudizado, dado que la entidad requiere cerca de 1000 vehículos blindados para la protección total de los actores políticos en el escenario electoral.

Además, el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral ha iniciado visitas a los diferentes partidos para la evaluación de riesgos de seguridad de sus integrantes. Además, según aseveró Rodríguez, “estamos mirando como alternativa para fortalecer la ruta individual es el esquema ligero. Esta se usa ante la escasez de vehículos y ante solicitud de algunas personas que dicen no me pongan vehículo cuatro puertas blindado”.

