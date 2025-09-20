“No va a haber vehículos para fortalecer esquemas a los congresistas”: Augusto Rodríguez

Augusto Rodríguez, director de la UNP, advirtió por la falta de recursos logísticos para la protección de candidatos Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Con un ramillete de 107 candidatos a la Presidencia, las solicitudes para protección de los aspirantes a la Casa de Nariño se han desbordado, anticipando una falta de recursos en medio de una temprana carrera electoral. Em diálogo con El Espectador, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, profundizó los problemas que busca saldar el Gobierno y las alternativas que se están explorando para solventar esta crisis.

¿Qué pasa con los vehículos de protección a precandidatos presidenciales?

Básicamente lo que ocurrió es que al presentarse esta situación de solicitudes de protección que no existían antes, que se salen de lo normal, escasean los recursos. Nosotros antes no protegíamos precandidatos; hemos protegido siempre candidatos y hemos protegido políticos. Pero en el trance de hacerse elegir y sin haber inscrito las candidaturas, esos precandidatos antes no se tenían.

Las candidaturas se entienden en los tres últimos meses del proceso electoral, ósea, cuando se cierra el calendario electoral. De allí en adelante los que quedaron inscritos ya son candidatos y son los que van a aparecer en los tarjetones. Eso dura tres meses.

Pero aquí ocurrió una cosa compleja que fue el atentado y homicidio del doctor Miguel Uribe Turbay. Ello constituyó una situación que había la necesidad de entrar a estudiar y tomar medidas. Asesinaron a un precandidato, a una persona que había anunciado que iba a ser candidato, entonces en esa categoría que no existía, nos tocó extender el tiempo de protección.

Para cubrir eso necesitamos vehículos, muchos más vehículos. En la UNP convocamos un proceso licitatorio en el que se plantearon vehículos convencionales y vehículos blindados, pero el resultado fue que en un porcentaje muy alto no se presentaron ofertas y por lo tanto se declararon desiertas.

¿Cómo evalúan el tipo de seguridad para un precandidato?

Nosotros hacemos el estudio de riesgo de la entidad y con la Policía se determinan las medidas de acuerdo con el nivel de riesgo que se den. Se hizo necesario tanto para candidaturas presidenciales como las de Congreso empezar a ir dando esquemas de protección en ese periodo de campaña.

Para ello se adelantó el CORMPE (Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral), que es el espacio donde diferentes autoridades como el Ejército, la Policía y la Unidad Nacional de Protección, junto con el Ministerio del Interior, evalúan los riesgos de precandidatos. A este proceso tocó agregarle ocho meses más en los que se tuvo que hacer la extensión de la protección para ese periodo.

Eso implica que además de lo inusitado que esta situación generó en medio de los posibles candidatos, mucha gente asustada empezó a pedir medidas de protección. Y las medidas de protección normalmente las están pidiendo son de carácter fuerte.

¿Cuántas solicitudes de protección se tienen previstas y cuántas se están estudiando?

En este momento ya llevamos 64, porque había algunas en proceso que ya se evacuaron y ya tenemos 64 solicitudes de precandidaturas que han sido atendidas para la Presidencia.

El número de precandidaturas al Congreso está creciendo en este momento, está por ahí cerca de los 50 aspirantes, muchos de ellos son congresistas que ya tienen medidas de protección y que tienen vehículos. Pero la situación es que muchos de ellos están pidiendo que se les fortifique los esquemas que tienen y aquí es cuando empezamos a tener dificultades.

No va a haber vehículos disponibles para fortalecerle esquemas a los congresistas que ya tienen vehículos. Vehículos en el número plural, vehículos blindados en su protección.

¿Y la proyección en estos próximos meses de cuántos es?

Estamos muy preocupados porque nosotros tenemos en este momento un número cercano a los 290 parlamentarios. Y supongamos que todos quieran repetir, entonces todos ahorita se nos convierten en precandidatos. Y si todos están pensando que se les va a reforzar los esquemas que ya tienen vehículos blindados, con más vehículos blindados, pues va a ser imposible.

El llamado es prácticamente para que tengan en cuenta que ellos son una población protegida. Aquí podríamos hablar de que el riesgo es de todas maneras alto. Y que muchas veces, a pesar de que haya protección muy alta, de todas maneras se ejecutan atentados y eso ocurre no solamente aquí sino en todas las latitudes.

La protección no solamente es elementos, personas de protección, escoltas, vehículos blindados sino también muchas veces la disposición y la autoprotección. Una serie de elementos que las mismas campañas deben estar previendo.

Es decir, en lo posible no hacer actos en espacios abiertos cuando no está la seguridad de que las entidades territoriales en las que se realice concurran a la protección porque los primeros respondientes en el tema de la protección y la seguridad no es la UNP o la Policía, es el ente territorial que tiene autoridad sobre otras autoridades como la propia Policía o el Ejército, puede determinar formas de protección.

Aquí eso no se ha tenido muy en cuenta, sobre todo en este escenario de precampaña que es un poco desordenado porque todavía no hay oficialidad de los partidos y como es una cosa en borrador, pero que de todas maneras los precandidatos salen a los territorios y sabemos que la situación de seguridad está difícil.

Ahora, hay que tener en cuenta que hay una situación difícil, ya no tanto por recursos económicos porque el Estado, el gobierno, el Ministerio de Hacienda ha venido haciendo esfuerzos grandes y digamos que hemos podido movernos, pero el problema es que tenemos que ejecutar con los vehículos. No hay vehículos blindados y convencionales tampoco. Estamos en un momento crítico. La UNP está buscando otras alternativas.

En ese sentido ¿qué tantos vehículos se requieren?

Nosotros hemos protegido a los aspirantes con lo que había, pero nosotros no podemos descuidar a las otras poblaciones, a los líderes sociales, a los líderes comunales que han sido víctimas principales dentro de estos procesos violentos por los que hemos atravesado las diferentes regiones, los desplazados, las personas reclamantes de tierras, los líderes ambientales, periodistas y las demás poblaciones que atendemos desde la unidad nacional de protección. Todas estas poblaciones hay que mantenerles y hay que preocuparnos mucho por su protección.

Y pues no vamos a decir que entonces le damos a los candidatos y descuidamos o les quitamos a las regiones. Eso no se puede hacer. Aquí se trabaja, la entidad trabaja por demanda de protección y cuando el riesgo que es la variable que determina qué tipo de protección hay que dar, y marca que hay que poner medidas fuertes, toca hacerlo.

Aquí llamamos a la solidaridad, sobre todo a la solidaridad de los que tienen en este momento medidas de protección, que utilicen, por ejemplo, cuando se van a desplazar a un territorio, manden en avanzada a uno de sus carros blindados, porque la entidad no tiene en territorio vehículos disponibles para hacerles recibimiento a cada uno cuando se están desplazando a la región a hacer campañas. Eso sería imposible.

Pero ¿de cuánto es la demanda de aparatos logísticos para protección?

El Congreso de la República, las dos cámaras, no se comprometieron a firmar en el convenio que se hizo con la UNP en este servicio, que es de apoyos en los territorios a los que ya no se comprometió. Eso sencillamente pudo ser por los costos, porque un vehículo blindado diariamente está cercano a los 7 millones de pesos.

Estamos buscando 1.000 vehículos porque necesitamos no solamente para el tema electoral. Necesitamos para todo, porque ha habido una avalancha de solicitudes de protección. Para el Gobierno es muy importante la ruta colectiva.

Finalmente ¿qué medidas plantean integrar para este proceso?

Estamos explorando con Fuerzas Militares, además de salir de nuevo a licitación, la opción de conseguir vehículos en los países vecinos. No hemos hablado de Venezuela, porque no lo hemos explorado, pero estamos mirando otros países para analizar si pudiéramos obtener vehículos y que pudiéramos hacer algún tipo de transacción gobierno a gobierno. Sin embargo, se está explorando apenas.

Lo que sí estamos mirando como alternativa para fortalecer la ruta individual es el esquema ligero. Esta se usa ante la escasez de vehículos y ante solicitud de algunas personas que dicen no me pongan vehículo cuatro puertas blindado. Las personas prefieren que se les dé un apoyo económico para que ellos con el apoyo económico contraten un vehículo particular o se pueda mover con una escolta.

El esquema ligero es una escolta, un chaleco de protección para la persona que está pidiendo las medidas, un medio de comunicación y un apoyo económico que sirve para pagar el transporte del protegido y de su escolta. Es menos notorio y cuando el riesgo no es muy alto se utiliza. Vamos a tratar de ponerlo también para los sistemas de protección para las personas que están en la precampaña.

