Centro Democrático definió fecha para elegir candidato presidencial: se mantiene encuesta

Tras semanas de tensiones entre los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, la colectividad uribista anunció que tendrá su candidato único para las elecciones del 2026 antes del 15 de diciembre. Directivas del partido siguen trabajando para la unificación de caminos en el seno de la colectividad para definir los mecanismos de elección.

El anuncio fue realizado por el director de este partido, Gabriel Vallejo, quien señaló que la colectividad ya se encuentra lista para la definición de su candidato. Asimismo, desde Centro Democrático confirmaron a El Espectador que la encuesta para elegir a su candidato se mantiene y será elegida entre una baraja de opciones que ya fue puesta a conocimiento de sus precandidatos.

La confirmación se produjo luego de una semana en la que las tensiones internas en el partido se escalaron, al punto que se llegó a estimar que sería el propio expresidente Álvaro Uribe quien otorgaría el aval presidencial. Estas pujas se presentaron precisamente por la encuesta, pues algunos sectores denunciaron injerencia durante la contratación de la firma AtlasIntel, que partía como favorita para realizar el sondeo en el seno uribista.

De hecho, dentro de los propios precandidatos existe un malestar por las movidas realizadas, especialmente por parte de Miguel Uribe Londoño y su equipo de trabajo. Es más, estos señalamientos escalaron al punto que existió un roce entre Uribe Londoño y Vallejo, sustentado precisamente en el caso de la encuestadora que llevaría adelante el proceso de escogencia de candidato.

El @CeDemocratico está preparando todo para escoger su(s) candidato(s) presidencial(es) antes del 15 de diciembre de 2025.



Continuamos recorriendo a Colombia, explicándole a nuestros compatriotas como vamos a reconstruir el país después del desastre neocomunista. — Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) November 21, 2025

Ahora bien, dentro del mensaje publicado por Vallejo se da a entender que los caminos ya estarían en una misma dirección, pero, según parece, no sería una sola ficha presidencial. La alternativa surgió el fin de semana pasado en el que el expresidente Uribe abrió la posibilidad que el partido tenga hasta dos caras en las consultas del mes de marzo, donde esperan competir con otras fuerzas políticas en medio de ese llamado a la “unidad” que se ha elevado desde la centroderecha.

NOTICIA EN DESARROLLO***

