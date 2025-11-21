Expresidente Álvaro Uribe presenta lista a la Cámara del Centro Democrático en Bolívar

El expresidente Álvaro Uribe lideró evento para la presentación de listas a la Cámara en Bolívar. Foto: Cortesía

El partido Centro Democrático inscribió ante la Registraduría su lista de aspirantes a la Cámara de Representantes por el Bolívar. Son seis los nombres presentados por el uribismo en este departamento, en una terna que se fortaleció con la coalición forjada con el partido Mira.

El anuncio fue realizado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el senador Enrique Cabrales, y Manuel Virguez presidente del Mira, quienes celebraron la adhesión de esta colectividad para obtener una curul en este departamento, hecho que según señaló el congresista “representa una apuesta sólida para avanzar con firmeza”.

Según detallaron desde la bancada uribista, en esta región se busca ganar terreno ante el amplio domio que han demostrado partidos como el Conservador, Liberal, y en menor medida, el Pacto Histórico. En este sentido, la colectividad optó por abrir las listas presentando seis aspirantes para llegar a la Cámara.

Dentro de los nombres figuran Fabio Orlando Mendoza Barrero, quien en el periodo pasado ejerció como alcalde de Santa Rosa del Sur. Asimismo, José Ricardo Ardila también destaca por ser un nombre con reconocimiento en el departamento, especialmente en los municipios de Magangue, Turbaco y Cartagena.

Con el @CeDemocratico, liderado por el presidente @AlvaroUribeVel, vamos a construir la bancada más grande del país. La lista en coalición con el @PartidoMIRA, encabezada por su presidente @Virguez, representa una apuesta sólida para avanzar con firmeza. Hoy tenemos la lista más… pic.twitter.com/VBaMrVz4LH — Enrique Cabrales Baquero (@kikecabralesCD) November 21, 2025

A ellos se suma la aspiración de Sonia Villa, quien integra el directorio del Centro Democrático en este departamento. Shirley Sanjuan será la carta del partido Mira, reconocida en la región por sus labores alrededor de la religión. Finalmente, la última cara del listado es Karelis Carolina Caraballo, quien en 2023 fue aspirante por el concejo en María la Baja Bolívar.

Durante el evento de inscripción, Cabrales también anunció que “hoy nuestra fuerza política está en su punto más alto. Esta coalición no improvisa: está compuesta por personas con carácter, trayectoria y convicciones firmes, capaces de enfrentar los desafíos del país y defender sin titubeos los principios democráticos y las necesidades reales de la ciudadanía. Quiero que dentro de cuatro años mi patria esté mejor”.

Este representa el primero de los movimientos por parte del uribismo para oficializar listas en el país. Según han señalado miembros de la colectividad, la apuesta es recuperar las mayorías tanto en el Senado como en la Cámara. Para la primera corporación la apuesta se hace con listas cerradas y con el propio Uribe en la casilla 25, siendo este el “motivamente” para los electores y con ello empujar el máximo las curules de la colectividad.

De otro lado, la Cámara sí manejará procesos diferentes. Bolívar da muestras que la mayoría de procesos a nivel territorial serán abiertos. Los casos de Medellín y Bogotá siguen en estudio, pues existen nombres - hoy en Cámara- que podrían repetir su lugar en el Legislativo, como otros que podrían dar el salto al Senado.

