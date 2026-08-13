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Cepeda, Petro, Uribe y Borda reaccionan a operaciones conjuntas entre EE. UU. y Colombia

En medio de la controversia que ha causado el anuncio del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, donde aseguró que Colombia solicitó a los Estados Unidos llevar a cabo operaciones militares conjuntas contra el terrorismo. Desde senadores como Iván Cepeda hasta el expresidente Álvaro Uribe Vélez han hablado del tema.

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Redacción Política
13 de agosto de 2026 - 01:42 p. m.
Iván Cepeda, Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez y Carol Borda.
Iván Cepeda, Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez y Carol Borda.
Foto: Archivo Particular
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El pasado miércoles 12 de agosto, Colombia firmó su ingreso al Escudo de las Américas, la iniciativa liderada por Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico en el continente. El ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, firmó un acuerdo con el país norteamericano para que se adelanten operaciones conjuntas. Esta decisión causó cuestionamientos y apoyos por parte del país político.

“Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra (de Estados Unidos) se sume en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, aseguró Pete Hegseth, secretario de Guerra de ese país.

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Este anuncio causó furor entre los parlamentarios que, durante la sesión del Congreso del 12 de agosto, cuestionaron esta decisión. Uno de ellos fue Iván Cepeda, quien aseguró que “el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos”.

En la misma línea fue el expresidente, Gustavo Petro Urrego, el cual aseveró que no es el presidente quien toma esa decisión, sino “el Senado de la República y, en su defecto, el Consejo de Estado”. Agregó que “Colombia sabe más de lucha contra el narcotráfico que los EEUU, por eso no me niego a la colaboración de lucha mundial contra el narco [...] pero eso no significa permiso para que extranjeros vengan a matar colombianos”.

Contrario a esta visión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló que “la ayuda de Estados Unidos a nuestras Fuerzas Armadas en equipos, tecnología e inteligencia para derrotar al narcoterrorismo, contribuye a recuperar la soberanía para nuestro Estado Social de Derecho, que en muchos lugares del país está desplazado por la tortura narcoterrorista”.

Desde Salvación Nacional, el principal partido aliado al presidente Abelardo de la Espriella, la representante Carol Borda señaló frente a esta situación que “A los terroristas no se les abraza: se les enfrenta. Colombia necesita aliados, inteligencia, operaciones efectivas y un Estado que vuelva a ejercer autoridad. Respaldamos la cooperación con Estados Unidos para combatir al narcoterrorismo”.

Todavía no se conocen mayores detalles de cuáles son los alcances reales de las palabras de Hegseth. No es claro si significan la presencia de tropas estadounidenses en el país o si más bien se trata de un fortalecimiento de las alianzas ya tendidas. En caso de que fuera lo primero, esto necesitaría la aprobación del Senado, así como escuchar al Consejo de Estado en los casos de tránsito o estación de tropas, buques o aeronaves extranjeras de guerra.

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Por Redacción Política

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Diana cp(85842)Hace 6 minutos
Que el repugnante y cochino capo de las FARC Cepeda que se calle la jeta, las FARC es el cartel de la droga mas poderoso del mundo por eso su miedo, el mafioso que le iba entregar el país al narcotráfico no tiene autoridad moral de decir nada, debería estar en una cárcel, el periquero Petro quería darle nuestra soberanía al narcodictador Maduro, por eso el miedo de los narcotraficantes a la tecnología de EEUU, por eso el miedo del capo faruco Cepeda porque se le va a acabar el voto fusil
lucho 21(6844)Hace 13 minutos
Solo quienes se ponen al ataque a narcoterroristas, es porque son parte de ellos.
Ana María(44086)Hace 15 minutos
De manera descarada el gobierno de Colombia entrega la soberanía a Estados Unidos. En ninguno de los países en que EEUU hace operaciones militares lleva progreso ni bienestar para los ciudadanos. Al contrario, desde hace 60 años en todas las incursiones de fuerzas militares de ese país en el extrangero, todos los países y sus poblaciones civiles han perdido. ¡¡ Muy mal, el gobierno de Colombia !!
Carlosé Mejía(19865)Hace 39 minutos
Esto apenas empieza... El filipichín de las tres nacionalidades no cejará en su empeño de entregar el país a EUA.
  • lucho 21(6844)Hace 12 minutos
    Dios te oiga y lo proteja, ustedes son muy peligrosos para este pais.
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