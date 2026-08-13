Miguel Uribe Londoño llega a la embajada en Londres: ¿qué diplomáticos están confirmados?

Ex senador y candidato a la presidencia - entrevista Foto: El Espectador - Terumoto Fukuda

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El Espectador pudo conocer que el excandidato presidencial, Miguel Uribe Londoño, será el nuevo embajador de Colombia en el Reino Unido durante la administración de Abelardo de la Espriella. Esto se sabe del nuevo nombramiento.

Su nombramiento se suma al de Carlos Felipe Mejía en Madrid (España), Jorge Jaller Jaramillo en Caracas (Venezuela) o Mauricio Tobón en CDMX (México). Esa oficina que ocupará Londoño, ubicada en Londres, estuvo en el pasado a cargo de Laura Sarabia y Roy Barreras.

La noticia ocurre pocos días después de que se cumpla un año del fallecimiento de su hijo, Miguel Uribe Turbay. El pasado martes 11 de agosto se realizaron varios homenajes a la memoria del senador del Centro Democrático.

Durante una de las ceremonias, Miguel Uribe Londoño, agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por “los generosos y queridos homenajes que le ha hecho” —el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, estuvo presente— y le deseó “mucho éxito en su gobierno”.

En su intervención, afirmó que “Miguel prefirió morir antes de quedarse en silencio (...). Murió porque creía que la política podría salvar vidas”. También retomó el lema de “su causa era Colombia” y enfatizó en que Uribe Turbay “dio su vida en busca de la paz”.

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