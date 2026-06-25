Cepeda pide investigar denuncias sobre posibles gabelas al Clan del Golfo con la paz total

Senador Iván Cepeda. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, pidió este jueves que se investiguen las denuncias sobre presuntas gabelas al Clan del Golfo con la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso, se refirió a una investigación penal y sostuvo que, aunque la política de paz del ya saliente jefe de Estado tiene algunos aciertos, sí cuenta con algunas falencias importantes.

Estas declaraciones surgen tras una investigación de Noticias Caracol que difundió audios de una reunión de septiembre de 2022, en la que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habría ofrecido detener bombardeos, rebajar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia en zonas bajo influencia de esa organización criminal, la más grande y poderosa del país con más de 9.000 miembros.

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Las grabaciones corresponden a un encuentro en el Urabá antioqueño, celebrado apenas tres semanas después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño. En él participaron Rueda, Jerónimo —uno de los comandantes del Clan del Golfo— junto a abogados y asesores de la organización. Según los audios difundidos por el noticiero, el entonces comisionado propuso “jugar a los congelados”, una táctica destinada a impedir acciones ofensivas de ambas partes mientras se desarrollaban los acercamientos exploratorios.

Por su parte, respecto a estas denuncias, el exministro Iván Velázquez ya se pronunció y dijo: “Durante mi permanencia al frente del Ministerio de Defensa, es decir, del 7 de agosto del 2022 al 3 de marzo del 2025, se capturaron 5.063 integrantes del Clan del Golfo, se desmovilizaron 491 miembros de esa organización y 137 fueron dados de baja en desarrollo de operaciones militares”.

En todo caso, el senador Cepeda aseguró en su diálogo con Caracol Radio que mantiene disposición para entablar un diálogo abierto con la nueva administración, pero dijo que no ha sido contactado. Y agregó, según su percepción, que era estigmatizante asociar los territorios que habían votado por él con los problemas de la guerra y el narcotráfico.

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“He condenado esa circunstancia, precisamente porque es estigmatizante. Si usted vive en una de esas poblaciones donde se ha producido esa votación y entonces se comienza a consolidar la representación que usted hace parte de una organización o está dentro de la influencia de una organización armada pues por supuesto pone, eso inmediatamente en riesgo su vida”, puntualizó.

Y agregó: “Lo que se pone en riesgo son la vida de miles de personas, claro que es irresponsable. Decir que una población en Nariño es toda parte de un grupo armado o actúa bajo un grupo armado, claro que es irresponsable”.

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