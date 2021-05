Los congresistas aducen que votar el ascenso del director de la Policía envía un “mensaje de impunidad” frente a la violencia en las protestas.

Los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia se retiraron este jueves de la votación de la aprobación de los ascensos de varios mandos en la Fuerza Pública, entre ellos el del director general de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia, al considerar que era necesario esperar que culminaran las investigaciones sobre los excesos en el uso de la fuerza por parte de la Policía en las manifestaciones.

“Hoy se cumplen 30 días desde el inicio del paro nacional y las mayorías de este congreso continúa sin conectarse con las demandas que exigen los colombianos en las calles (…) El trámite de este ascenso es una afrenta a la ciudadanía movilizada y a las víctimas de violencia estatal cometidas por miembros de la Fuerza Pública”, señaló el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.

Sanguino aclaró que el retiro de la votación no desconoce la presunción de inocencia de policías ni de su directos, sin embargo, manifestó que no se podía legitimar ese trámite mientras no se establezcan responsabilidades.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, argumentó que los abusos de la Policía se encuentran “abundantemente documentados y tienen un carácter incontrovertible”.

“El mayor general Vargas, como superior jerárquico de la Policía Nacional, es responsable por fallar en su deber de ejercer control y orden. El uso de armas de fuego y el uso indebido de armas potencialmente letales por parte de uniformados no fue objeto de un control por parte del director de la Policía”, dijo Cepeda.

También criticó que no haya anuncios “sobre debidas investigaciones o suspensión de agentes directamente responsables. “Se ha dedicado a señalar que estas acciones permitían reducir el vandalismo, lo que creó un manto de impunidad que ha estimulado una larga y extendida repetición de violaciones de derechos humanos”, agregó.

Retirados estos senadores, la Comisión Segunda del Senado aprobó los ascensos, que serán debatidos en la plenaria de esa corporación. Por supuesto, hubo voces que defendieron el ascenso del director de la Policía arguyendo que tenía una hoja de vida sin tachas.

“Hay que decir que ni siquiera se sonroja para acusar a otros funcionarios, cuando el general Vargas Valencia no registra ningún antecedente disciplinario en la Policía ni en la Procuraduría ni en la Fiscalía ni en la Justicia Penal Militar”, expresó el senador conservador Juan Diego Gómez, quien pidió, además, que se aprobara el proyecto de ascensos.