¿César Gaviria pone en aprietos el futuro de la reforma tributaria?

El expresidente César Gaviria habría expresado sus dudas frente al proyecto de reforma tributaria, lo que impactó en la posición de los partidos tradicionales que están en Gobierno. Foto: Partido Liberal

Hasta este martes, todo parecía estar aceitado para la aprobación de la reforma tributaria. El gobierno tenía mayorías y ya en las Comisiones Tercera de Cámara y Senado había hecho gala de su aplanadora, pues la aprobación del texto apenas duró un debate de sesiones conjuntas. Sin embargo, en la mañana de este 18 de octubre cambió el panorama. César Gaviria, de acuerdo con distintas informaciones periodísticas, le habría sugerido a su bancada que marcaran distancia del proyecto de gobierno. “Yo no la votaría”, habría dicho el director del Partido Liberal. La posición del expresidente podría afectar directamente al proyecto de gobierno. Esta llega justo un día antes de que comiencen las nuevas reuniones de ponentes y puso a los partidos tradicionales de gobierno a reunirse para reformular su posición.

Frente al pronunciamiento del expresidente, varios de sus cercanos han tratado de quitarle peso. Estos han dicho que la posición de Gaviria no necesariamente implica que sea la determinación que vaya a tomar el partido. Además, señalaron que de ninguna manera ha dicho que no voten la reforma, sino que, supuestamente, “va a sentar a su bancada y le dirá cuáles puntos no votaría”. Eso sí, confirman que el exmandatario entre 1990 y 1994 considera que la reforma “es muy severa frente a la recesión que se viene” y que debería bajarse sus expectativas: no buscar los $25 billones, sino tan solo $12 billones. En este sentido igual expresaron que no es un cambio de opinión de los liberales, porque los congresistas de dicha colectividad ya han expresado en distintas ocasiones sus reparos en algunos puntos.

Los congresistas liberales consultados por este diario señalaron que las líneas rojas que tendría César Gaviria son las mismas que han expresado desde el debate en comisiones conjuntas. Esos puntos serían el de las pensiones, el impacto de los impuestos a los hidrocarburos y similares. Durante la jornada del martes, algunos senadores y representantes de las comisiones económicas habrían ido hasta la residencia del expresidente en La Calera para hablar del tema. Estos encuentros anteceden a la reunión de bancada, que se llevará a cabo este miércoles al mediodía en el Hotel La Opera.

La postura del expresidente tuvo consecuencias para los otros partidos tradicionales de gobierno, los conservadores y la U. Ambas colectividades convocaron reuniones para la noche de este martes y la mañana del miércoles para discutir posibles cambios frente a la tributaria. Los godos confirmaron que el motivo del encuentro es responder a las posiciones asumidas por los liberales y Cambio Radical, estos últimos incluso se salieron de la sesión conjunta en la que se aprobó el proyecto de reforma tributaria. El encuentro de los conservadores sería con el presidente de la colectividad, Carlos Andrés Trujillo, y sería para “decidir qué cosas vamos a apoyar de la reforma, las líneas rojas y lo que no acompañaremos definitivamente”.

En cuanto a la U, varios miembros de este partido confirmaron que el encuentro se celebrará en la mañana de este miércoles. Dicha reunión será con las bancadas de Cámara y Senado y Dilian Francisca Toro, directora del partido. En el seno de dicha colectividad hay distintas posiciones. Por un lado, hay un sector que desde el comienzo buscó que se declararan en independencia y consideran que la reforma tributaria es lesiva para el país. Por otro lado, está el sector que le dio el sí en comisiones, pero considera que hay que meterle mano en la plenaria. “Somos partido de gobierno, pero hay puntos que nos preocupan”, expresó la representante Saray Elena Robayo, que hace parte de la Comisión Tercera de Cámara.

Robayo comentó su preocupación sobre todo en los impuestos que le estarían “colgando” al sector minero e hidrocarburos. “Se le están cargando nueve billones. Si bien es el sector que más podría aportar, los ingresos bajarían y evitarían la inversión. Se encarecería la tasa de cambio. Son cosas que hay que hablar porque se necesita ser gradual con los cambios”, expresó la representante de la U. Asimismo, señaló una supuesta afectación a los tenderos del país por los impuestos saludables. No obstante, dijo que no está clara la determinación que tomarán en la bancada: “No puedo precipitar la decisión. Hay que ser responsable. Está en juego la economía del país. En el partido hay ciertos Congresistas que no están de acuerdo y otros que sí”.

En cuanto a los otros partidos de gobierno, hasta el momento la determinación de apoyo irrestricto a la tributaria seguiría, sobre todo en el Pacto Histórico. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar, se fue en contra de Gaviria en redes sociales. El cercano a Gustavo Petro catalogó al expresidente de “vendepatria” y que estaría en contra de la tributaria debido a que es socio de una empresa de hidrocarburos con sede en Panamá y que contrata con Ecopetrol. “Su ambición le impide pensar en millones de excluidos por defender intereses mezquinos”, comentó Bolívar en su cuenta de Twitter.

La senadora Clara López fue otra de las miembros del Pacto Histórico que tuvo duros cuestionamientos en contra del líder liberal y el posible cambio de posición del partido del trapo rojo. “Si eso llega a concretarse, es muy lamentable. Es una vieja forma de negociar”, expresó López en diálogo con El Espectador, luego señaló: “Ya la rebaja comenzó en las comisiones para conseguir mejores concesiones ahora hacen esto, le hacen un mal servicio a la causa de la igualdad”. De acuerdo con López, ya habían cedido varios puntos con los liberales, por lo que no se entiende la nueva postura. “Quería mantener los privilegios de los más adinerados. Si no se están en disposición de transitar a una mayor equidad tributaria, los problemas se van a agravar”, aseveró la senadora de la Comisión Tercera.

López descartó cualquier posible diferencia de conceptos dentro del Pacto, “no hay ninguna duda, estamos apoyando la tributaria”. Ante la unidad de la bancada de izquierda y las dudas que estarían teniendo algunos de los partidos de gobierno, esta llegó a decir que podrían volver a las propuestas originales, que habían pedido suavizar. “Estamos apoyando la tributaria incluso en su proyecto original. Sería el momento de reintroducir las propuestas originales si ellos deciden no apoyarlas”, comentó López en respuesta a las posibles objeciones de liberales y similares.

El panorama se complica para el gobierno

No son solo los temas expuestos por los tradicionales de gobierno, en los alternativos también se estarían presentando dudas. Por ejemplo, en redes sociales, la representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao dejó ver algunas divergencias frente al texto que se presentará en plenaria. “La tributaria está a punto de llegar a plenarias de Cámara y Senado. En un contexto de posible recesión en 2023, el Congreso está llamado a ciuda el sector productivo, el empleo y las finanzas nacionales. Colombia no puede prescindir en un futuro cercano del petróleo y el gas”, señaló la representante por Bogotá. Hasta el momento no se conocen otras posiciones similares, pero esto demostraría que el gobierno puede verse en aprietos para sacar adelante la tributaria hasta con sus más cercanos.

Por otro lado, ante las posibles objeciones de los partidos de gobierno, cobra aún más relevancia las posiciones de Cambio Radical y Centro Democrático. Ambos partidos se han opuesto férreamente al proyecto de gobierno, los de Cambio Radical incluso se llegaron a salir de la sesión para no votar siquiera el texto. En cuanto al partido del expresidente Álvaro Uribe, algunos miembros de la colectividad le comentaron a este diario que aún no han definido cómo será su respuesta en plenaria. Aunque es claro que se opondrán a la reforma, no saben aún si presentarán nuevamente ponencia de archivo o si solo tratarán de hacer cambios a través de proposiciones. “No nos hemos reunido en bancada, vamos a ver qué dicen los ponentes y qué proponen”, señaló el senador Ciro Ramírez, que añadió: “Nosotros seguimos tratando de moderar el proyecto para que no se afecte el tema del carbón y el petróleo”.