“Bajamos los brazos”: críticas del gobernador del Meta al cese al fuego con el ELN

El presidente Gustavo Petro aseguró este viernes, durante el cierre de la tercera ronda de conversaciones entre el ELN y el Gobierno, que la paz entre ambas partes se podría lograr en mayo de 2025. EFE/Ernesto Mastrascusa. Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Siguen apareciendo voces de rechazo a las declaraciones del jefe guerrillero Pablo Beltrán en medio de la firma del cese al fuego bilateral con el Gobierno. Cabe recordar que el jefe negociador de esta guerrilla informó que en la mesa no se habló sobre los casos de secuestro y extorsión, por lo cual no harán parte del acuerdo. “Las operaciones de finanzas del ELN se empezaron a discutir, pero no terminó. Se van a seguir discutiendo, pero en estos protocolos no entraron”, dijo.

Para el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien en los últimos meses ha denunciado la presencia de grupos armados en su departamento, aseguró que un cese al fuego en esas condiciones “solo les sirve a los bandidos”. Para él, Pablo Beltrán habla con cinismo y el ELN sigue con licencia para secuestrar y extorsionar.

Lea también: Voces celebran cese al fuego con el ELN y otras critican lo dicho por Pablo Beltrán

“El cese al fuego significa que la fuerza pública no puede atacar al ELN, pero ellos dicen que sí pueden seguir secuestrando y extorsionando. Eso no lo entiende nadie. Sí queremos la paz, pero a un precio tan alto es imposible (...) significa que bajamos los brazos para que ellos sigan delinquiendo”, dijo el gobernador.

El cese al fuego en esas condiciones solo les sirve a los bandidos. Es arrogante y cínica la actitud del comandante del ELN Pablo Beltrán. Siguen con licencia para extorsionar y secuestrar. Así no puede ser. pic.twitter.com/EUFmVWEFV8 — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) June 10, 2023

Zuluaga también cuestionó la designación de seis integrantes del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP como gestores de paz. Dijo que uno de los casos más preocupantes es el de Rolan Arnulfo Torres Huertas, alias de Álvaro Boyaco, quien está en la cárcel por asesinatos y extorsiones.

“Toda una vida dedicada al crimen y ahora sale premiado. Impotencia y rabia. Hay cosas que nunca entenderemos, ni aceptaremos”, agregó Zuluaga. Además de Torres Huertas, el Gobierno nombró como gestores a Eisson Ferney Lasso, Euser Motta, Jhonmaro Ortiz Camayo, Faber García Guzmán y John Janier Trochez.

Recomendado: Gobierno Petro y el ELN pactan cese al fuego bilateral que empezará el 3 de agosto

El gobernador también dijo que esta situación le baja la moral a los ciudadanos y a las fuerzas militares. “¿Para qué hacemos operaciones militares donde exponemos hombres que caen en combate, para que a los que capturan después los liberen y se vuelvan gestores de paz?”.

El gobernador Zuluaga se suma a otras figuras políticas que critican el acuerdo, como el expresidente Iván Duque, quien dijo que el cese al fuego paraliza a la fuerza pública y “un agravio al país y un triunfo del crimen”. Definitivamente al cinismo de estos terroristas se debe responder con la fuerza del Estado y la justicia”.

“Por poco hay que darle las gracias por dejar de matar. ¡Qué acuerdo tan chimbo!”, dijo en un comunicado el partido Cambio Radical. Otras voces en el Congreso celebraron el anuncio de cese al fuego y, aunque condenan las declaraciones de Beltrán, aseguran que es un avance para salvar muchas vidas en los territorios donde hace presencia el ELN.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.