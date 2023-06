Voces celebran cese al fuego con el ELN y otras critican lo dicho por Pablo Beltrán

El jefe negociador del ELN, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, aseguró que entre las acciones cubiertas en el cese al fuego no están incluidas las actividades de "financiamiento", como el secuestro y la extorsión. Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Las delegaciones del Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron este viernes 9 de junio, desde La Habana, Cuba, un acuerdo de cese al fuego bilateral entre ambas partes, que comenzará a partir del próximo 3 de agosto.

El acuerdo fue celebrado por distintos sectores políticos, que lo evalúan como un avance en el proceso de paz con esa guerrilla y una oportunidad de que reduzca la violencia en los territorios. El representante especial de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo que este acuerdo es un “hito fundamental en el proceso, abriendo una etapa de actividad permanente en la mesa para la construcción de paz”.

Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, aseguró que el cese al fuego tiene cuatro impactos: “Aliviar la situación de comunidades y territorios, enviar un mensaje de confianza al país de que estas negociaciones sí están caminando hacía un acuerdo definitivo, que la comunidad puedan entrar en el territorio y hacer el monitoreo del cese bilateral y por último, contagiar a otras organizaciones a meterse en un cese bilateral de hostilidades”.

Por su parte, el senador y miembro de la mesa de diálogos, Iván Cepeda, aseguró que “estos compromisos son cruciales para poner fin a 60 años de conflicto armado y marcan un cambio en el proceso de diálogo que adelantamos desde hace 6 meses e implican la apertura de la participación real de las comunidades en los territorios”.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y también miembro de la mesa, señaló que “el cese al fuego pone en el centro a la población civil, a quienes han sufrido los horrores de la guerra (...) Es la primera vez que una negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN llegan a este punto”, dijo.

Miembros de Comunes, partido surgido tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC, también saludaron el avance del proceso a través de su director, Rodrigo Londoño, quien dijo que el cese traerá un “alivio humanitario y el alistamiento de los mecanismos para la participación popular en la construcción de la solución política (...) Agradezco al pueblo y al gobierno de Cuba por su inagotable solidaridad con Colombia y sus incansables esfuerzos en favor de la paz”.

Si bien hubo varias voces a favor, las desafortunadas declaraciones de alias Pablo Beltrán a la prensa causaron incertidumbre: aclaró que entre las acciones cubiertas en el cese al fuego no están incluidos ni el secuestro ni la extorsión: “las operaciones de finanzas del ELN se empezaron a discutir aquí, pero no terminó. Se va a seguir discutiendo pero en estos protocolos no entraron”.

Uno de los primeros en manifestarse en contra fue el expresidente Iván Duque (2018-2022), quien calificó el acuerdo como un “cese al fuego para paralizar la Fuerza Pública”. Según dijo “es un agravio al país y un triunfo del crimen. Definitivamente al cinismo de estos terroristas se debe responder con la fuerza del Estado y la justicia”.

El representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, le respondió a Duque: “Expresidente, que desafortunado trino. En vez de ponerle talanqueras con sus comentarios a nuestro cese al fuego con el ELN, debería respaldar esta apuesta de paz. Aunque recuerdo bien que fue en su gobierno que se intentó desbaratar el acuerdo logrado con las FARC”.

Desde el partido Cambio Radical manifestaron que “el cese del fuego bilateral con el ELN no incluye suspensión de secuestros y extorsiones. Por poco hay que darle las gracias por dejar de matar. ¡Qué acuerdo tan chimbo!”, usando la expresión del director de la colectividad, Germán Vargas Lleras.

El representante Carlos Ardila (Partido Liberal) celebró el cese al fuego, “que esperamos que salvaguarde la vida de miles de colombianos que están en medio de este conflicto armado (...) Lamentamos la actitud del ELN, de sus comandantes, que no es cosa distinta que una actitud mezquina, que no toman decisión frente al secuestro y a extorsiones.

