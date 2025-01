“Usted no es senador”: Cepeda regañó a Cristo en debate del Catatumbo

Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presidente del Senado, Efraín Cepeda, y ministro de Hacienda, Diego Guevara. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la plenaria del Senado se registró un duro choque entre legisladores y funcionarios del Ejecutivo en medio del debate que se realiza este martes por la conmoción interior que el gobierno del presidente Gustavo Petro decretó por la ola de violencia en el Catatumbo.

Lea: Gobierno Petro respondió por El Catatumbo con estos datos y argumentos en Congreso.

De acuerdo con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, los decretos que desarrollan el estado de conmoción interior no han llegado al Congreso y cuando le estaba pidiendo al Ejecutivo que los enviara lo más pronto posible lanzó un regaño contra el ministro de Hacienda, Diego Guevara, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

“Requerimos con urgencia...ministro Guevara no me distraiga al señor ministro del Interior y no se distraiga usted, después dicen que yo no lo dije, pero no han llegado los decretos”, dijo Cepeda en un inicio.

Sin embargo, luego endureció el tono del regaño cuando fue interrumpido por el ministro Cristo, quien buscaba decirle que el Gobierno tiene 90 días de plazo para expedir los decretos que integran la conmoción.

“Yo no le he dado el uso de la palabra. No hay sonido para el señor ministro, usted no es senador para tomarse el uso de la palabra. No he terminado y no tiene la palabra, nadie se la puede tomar con asalto“, dijo Cepeda, quien fue aplaudido por algunos legisladores.

Cristo le respondió después: “Los pronunciamientos son sobre el decreto de la conmoción interior, que es lo importante, para los decretos tenemos 90 días para expedirlos, pero de pronto no lo han asesorado bien“.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.