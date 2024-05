“No dilaten el debate”: Gobierno y oposición chocan por ley estatutaria de educación

Reforma a la ley estatutaria de educación sigue estancada en el Congreso. Foto: Archivo Particular

El Gobierno y su bancada en el Congreso no han logrado avanzar en el trámite de la reforma a la ley estatutaria de educación. Este martes, durante la sesión de la Comisión Primera del Senado, donde se discute en el tercero de cuatro debates, el proyecto recibió numerosas críticas de la oposición y algunos sectores independientes, quienes cuestionaron especialmente la falta de un concepto de viabilidad fiscal.

“El gobierno está haciendo una política irresponsable, reconoce que no sabe cuál es el costo de la Ley Estatutaria de Educación. No se pueden seguir aprobando proyectos sin saber ni siquiera cuál es su impacto fiscal; para después estar hablando de reformas tributarias o romper la regla fiscal”, dijo la senadora Paloma Valencia, una de las principales críticas de la agenda del Ejecutivo.

La postura de este sector y el nulo avance de la iniciativa generaron un reclamo en la bancada del Pacto Histórico, desde donde aseguran que el tema fiscal es una excusa para no aprobar lo propuesto. “A punta de discursos que buscan demorar, no se logró avanzar en el debate de la reglamentación del derecho fundamental a la educación. Colombia lleva 30 años postergando esta discusión. Tristeza por la gente que sigue esperando oportunidades para construir una vida mejor”, aseguró la senadora María José Pizarro.

La congresista de la bancada de Gobierno pidió no “dilatar” más el debate e invitó a sus compañeros de la Comisión Primera a evacuar la reforma el próximo jueves. En este caso, el tiempo es el otro enemigo del texto, pues aún si logra salir esta o la otra semana de la Comisión, tendrá hasta el 20 de junio para superar un último y complejo debate en la plenaria del Senado.

Luego de la sesión, el Ministerio de Hacienda dio a conocer que aún no hay un aval fiscal para el proyecto, lo que agitó aún más los cuestionamientos de la oposición. “‘Golpe blando’ el que le acaba de dar el ministro de Hacienda a su colega, la ministra de Educación: radica hoy un concepto que indica que su proyecto de Ley Estatutaria de Reforma a la Educación no cuenta a priori con información que permita establecer el impacto fiscal. Al no trabajar en equipo, el Gobierno Petro deja el proyecto herido de muerte”, dijo el senador David Luna, de Cambio Radical.

A él se sumó otro integrante de la Comisión Primera del Senado, Alfredo Deluque, del partido de La U, quien reiteró que si ese concepto no pueden votar el proyecto. “No es que no queramos, es que no se puede. ¿Cómo pretende el gobierno darle trámite a una reforma a la educación, cuando el mismo gobierno no tiene claro cuánto cuesta? Sin el aval fiscal del ministerio de hacienda, convertido en una constante, las reformas Petro son inviables”, dijo.

