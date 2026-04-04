Es oficial: Cielo Rusinque regresa a dirigir la Superintendencia de Industria y Comercio

Superintendente de Industria y Comercio, en entrevista Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este 4 de abril, la Presidencia de la República y el ministerio de Comercio, Industria y Turismo compartieron a través del Diario Oficial de Colombia el decreto 0361 de 2026, en el que volvieron a nombrar a Cielo Rusinque como Superintendente de Industria y Comercio a partir del primero de abril.

En la comunicación firmada por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Comercio Diana Morales, dan por terminado el encargo de Diego Andrés Solano, quien estuvo al mando de la superintendencia entre el 25 y el 31 de marzo. Esto con el fin de reintegrar a Rusinque a su antiguo cargo de superintendente luego de que el Consejo de Estado la removiera por no cumplir con los requisitos para estar en el cargo.

La decisión de retirar a Rusinque del cargo fue tomada por el alto tribunal, tras decidir que la funcionaria no cumplía con los requisitos académicos exigidos para ocupar el cargo en el que fue designada por el mandatario colombiano en febrero de 2024. Aunque Rusinque tiene dos títulos de maestría en Derecho Constitucional y en Investigación en Estudios Políticos, ambos obtenidos en Francia, ninguno fue suficiente para cumplir con los requisitos de ley.

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Frente a la decisión, Rusinque expresó en su momento su preocupación por la decisión del Consejo de Estado, pues considera “el fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible”. Esto debido a que ella considera que el alto tribunal desestimó sin justificación suficiente la certificación del Ministerio de Educación sobre el alcance y núcleo de conocimiento del programa cursado.

Sin embargo, la funcionaria podrá volver a su cargo debido a que el Gobierno se anticipó a la decisión del alto tribunal y firmó el decreto 226 del 5 de marzo de 2026, que modifica las especificaciones, requisitos y condiciones para el nombramiento de tres superintendentes.

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En el nuevo decreto se mantiene como un cargo de libre nombramiento y remoción presidencial, pero deja opcional la invitación pública que normalmente se hacía. A su vez, redujo los requisitos de experiencia y solo se exige ser profesional, tener una maestría y 6 años de experiencia profesional relacionada o una especialización y 7 años de experiencia profesional relacionada. Requisitos que ahora sí encajan con la hoja de vida de Rusinque.

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