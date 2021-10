Cinco años del “No” en el plebiscito: el “calvario” de Juan Carlos Vélez

Hace cinco años, más allá de la euforia en el Centro Democrático por el triunfo del “No” en el plebiscito por la paz, los días posteriores a esa victoria en las urnas trajeron al mismo tiempo un episodio amargo. Todo por cuenta de las declaraciones que entregara al diario La República el exsenador uribista Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña en contra de la refrendación, en las que aseguró que la estrategia fue hacer que la gente saliera a votar “verraca”.

“Apelamos a la indignación, queríamos que la gente saliera a votar verraca (…) un concejal me pasó una imagen de Santos y Timochenko con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. La publiqué en Facebook y tuvo un alcance de seis millones”, confesó Vélez en dicha entrevista.

Entérese de la actualidad política nacional en https://www.elespectador.com/politica/

Lo que se armó entonces fue una gran discusión, pues los defensores del Acuerdo señalaron que lo que se había hecho era engañar a la gente con una campaña de mentiras, para generar tal indignación. Incluso, el expresidente Álvaro Uribe, refiriéndose a las palabras de Vélez, escribió en su cuenta de Twitter: “Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”, lo que para muchos fue un regaño directo. Vélez, quien también fue candidato a la Alcaldía de Medellín, sin éxito, salió a alegar que sus respuestas fueron tergiversadas.

Hoy, cuando se cumplen cinco años de la victoria del “No” en las urnas, y después de haber pasado por las duras y las maduras y de hasta haber recibido el rechazo por parte de sectores uribistas, el exsenador, en un hilo a través de su cuenta en Twitter, contó el “calvario” que tuvo que vivir por dicha entrevista, manteniendo su postura de que sus palabras fueron tergiversadas.

“Hace cinco años ganamos con el ‘No’ en el plebiscito. Di una entrevista a un medio de comunicación en la cual pusieron declaraciones mías que nunca di. Pedí copia de la grabación hasta por derecho de petición y no me la quisieron entregar, alegando la protección de la fuente. Por esa entrevista me abrieron investigación en el CNE (Consejo Nacional Electoral), que difundieron los medios con tremendo despliegue. Dicha investigación fue fallada a mi favor porque se demostró que no dijimos mentiras. El fallo no lo público un solo medio de comunicación”, señaló Vélez.

Y agregó: “Luego el Consejo de Estado admitió una demanda para ‘tumbar’ los resultados del plebiscito, porque supuestamente habíamos engañado a los ciudadanos los del ‘No’. Coordinamos un equipo jurídico que permitió que la Sección Quinta profiriera un fallo 3-1 a favor nuestro. Dicho órgano dijo también que no habíamos dicho mentiras. Luego fui a la Corte Suprema de Justicia a rendir testimonio en un proceso contra el Presidente Álvaro Uribe y otros, porque supuestamente habíamos engañado a los ciudadanos cuando el plebiscito. Allí bajo la gravedad del juramento demostramos que no habíamos dicho mentiras en el plebiscito. Luego la CSJ profirió fallo inhibitorio a favor del presidente Uribe”.

Lea también: El “No” en el plebiscito por la paz: cinco años de una aguda polarización

El excongresista señaló, además, que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez anunció en ese entonces, en una rueda de prensa, que iba a abrir investigación en su contra por supuestamente haber engañado a los ciudadanos. “Me enteré que había iniciado las pesquisas, pero nunca fui notificado de una investigación en mi contra. Esta es la historia judicial de lo que me tocó padecer durante varios años por haber sido el gerente del ‘No’ en el plebiscito”.

“La tranquilidad que tengo hoy, es que nadie pudo demostrar que de nuestra parte dijimos una sola mentira con el ánimo y la intención de engañar a los colombianos. Por el contrario, hoy varias de esas ‘supuestas mentiras que habíamos mencionado, como que los autores de delitos de lesa humanidad no iban a pagar un solo día de cárcel, con el tiempo se ha demostrado que era cierto lo que decíamos. Le doy gracias a Dios, a mi familia, y a mis verdaderos amigos por su solidaridad y acompañamiento durante estos cinco años”, concluyó.