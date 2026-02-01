Cita Petro-Trump, estos serán los temas claves y el impacto para Colombia| La Mesa Redonda

De abajo a arriba: los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos); la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García-Peña y el secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: El Espectador

El presidente Gustavo Petro ya está listo para iniciar una agenda de cuatro días en Washington que tiene como foco la reunión con su homólogo Donald Trump en medio de las tensiones por asuntos migratorios y de lucha contra el narcotráfico. Se espera que el jefe de Estado ingrese a la Oficina Oval sobre las 11:00 de la mañana de este martes para conversar, sin presencia de la prensa, con el magnate republicano.

Como lo contó El Espectador, los preparativos para el encuentro se vienen desarrollando desde hace varias semanas y Petro llegará a la cita con cifras claves en materia de cooperación económica, seguridad, extradiciones y resultados de la interdicción de cocaína y la sustitución de hoja de coca. De hecho, le llevará a Trump una canasta con productos cosechados por familias que dejaron los cultivos ilícitos.

Entre los integrantes de la comitiva están la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y funcionarios expertos en temas de paz y seguridad.

