“Inepto politiquero”: duro dardo de la exalcaldesa López contra el presidente Petro

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, una de las lideresas de Alianza Verde, arremetió con fuerza en contra del presidente Gustavo Petro y –pese a haberlo apoyado en su campaña– lo calificó de “inepto politiquero”.

Este dardo fue justificado por López en el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, ya que –según ella– varios expertos en la materia vienen trabajando en una propuesta “seria” que debería generar un mayor consenso.

“Ahora le corresponde a los congresistas y expertos que llevan más de un año concertando radicar una propuesta seria y constructiva de reforma a la salud y sacarla adelante la próxima legislatura. No le regalen a Petro la bandera de que ‘las élites no quisieron ceder ni reformar nada’ y que por eso se quebró el sistema. Es falso. Pero si no concretan la reforma, le dejarán la bandera de víctima y de defensor del pueblo al inepto politiquero. No le regalen esa bandera”, aseguró la exalcaldesa de Bogotá.

Ahora le corresponde a los congresistas y expertos que llevan +1año concertando radicar una propuesta seria y constructiva de reforma a la salud y sacarla adelante la próxima legislatura.

No le regalen a Petro la bandera de que “las élites no quisieron ceder ni reformar nada” y… https://t.co/ZoKabBX7z8 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 4, 2024

Y agregó: “Los colombianos sí necesitan un sistema de salud mejorado, y ustedes lo pueden acordar y aprobar. Y Petro no se merece que lo rescaten de su ineptitud. Capitalicen todo el estudio y concertación que han avanzado este último año y saquen adelante una reforma seria”.

Aunque López respaldó e impulsó la candidatura presidencial de Petro, al igual que otros políticos que se han venido distanciando del jefe de Estado, este último pronunciamiento de quien se dice es una candidata en ciernes marca una ruptura casi definitiva con quien hoy comanda la Casa de Nariño.

Pero, en todo caso, desde las toldas del Pacto Histórico salieron voces de defensa del jefe de Estado y le exigieron a López que evite un juego “ruin” con lo que consideran es una de las principales necesidades sociales del país.

Una de esas posturas la esbozó la senadora María José Pizarro, quien aseguró que “jugar con las necesidades de la gente, Claudia López, como si resolverlas fuese un botín ‘que se regala’, revela la profunda mezquindad política de un discurso oportunista”.

Jugar con las necesidades de la gente @ClaudiaLopez como si resolverlas fuese un botín "que se regala", revela la profunda mezquindad política de un discurso oportunista.



El sistema de salud colombiano está en riesgo y todo el país debe trabajar alrededor de su reforma.… https://t.co/oBf4mk5esl — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) April 4, 2024

Además, le enrostró que “el sistema de salud colombiano está en riesgo y todo el país debe trabajar alrededor de su reforma. Pretender quedarse con el rédito jugando además a doble banda, es sencillamente ruin”.

