CNE multó al Nuevo Liberalismo y pidió reconocer a Rodrigo Lara como militante

La colectividad habría puesto muchos requisitos al exsenador Rodrigo Lara Restrepo para que fuera uno de sus militantes. Foto: Archivo Particular

El partido Nuevo Liberalismo, de los hijos de Luis Carlos Galán, tendrá que enfrentarse a una multa de 16 millones de pesos (CO), que le impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que se determinara que incumplieron las disposiciones que regulan el funcionamiento de los partidos en Colombia.

Igualmente, deberán reconocer como militante a Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara Bonilla, quien fue senador y cofundador del Nuevo Liberalismo. Al mismo tiempo que deberán brindarle todas las garantías para participar en la colectividad.

La determinación llega luego de que el CNE diera la orden de investigar el partido por exigirle a Lara Restrepo, exsenador de Cambio Radical, requisitos para la afiliación política no contemplados en los Estatutos ni en lo decidido por la Corte Constitucional en el fallo que le devolvió la personería jurídica al movimiento (SU-257 del 5 de agosto de 2021).

“No esperábamos nada distinto a que hubiera un reconocimiento, a que se hiciera justicia y a que quedaran claras tantas mentiras y trampas cometidas, simplemente para que otra persona, que podía entrar y tenía derecho a hacerlo, por decisión de la Corte Constitucional, no pudiera participar y no recibiera el aval. (...) Se inventaron requisitos que no estaban en la ley ni en los estatutos”, señaló Lara Restrepo a Caracol Radio.

Los supuestos requisitos impuestos por el Nuevo Liberalismo al exsenador incluían que debía aceptar el mecanismo interno del partido para elegir a su candidato presidencial, cuyo ganador fue Juan Manuel Galán, así como no tener vocería a nombre propio hasta que todo el proceso de vinculación se concretara.

Ese malestar terminó en la renuncia de Lara Restrepo al partido a finales de junio del 2022, cuando el Nuevo Liberalismo atravesaba una masiva deserción tras dar apoyo en las elecciones presidenciales a Rodolfo Hernández (LIGA). En su despedida, el exsenador dijo que “desde otro espacio defenderemos el legado de quienes en otrora inspiraron y forjaron el partido”.

Desde entonces, su nombre ha sonado para la Alcaldía de Bogotá y hasta el presidente del Senado, Roy Barreras, le ofreció el aval en el lanzamiento de su partido: Fuerza de la Paz. Aunque no ha aceptado esa propuesta, sí confirmó su intención de ir por la administración distrital, la confirmó a Caracol Radio.

Según dijo, sí quiere estar en el proceso y lo oficializará a mediados de abril: “creo que esta ciudad está en una crisis muy profunda”, dijo. Respecto a si su candidatura sería por Cambio Radical, señaló que “no tengo jefes políticos (...) voy en un proceso independiente. Por supuesto que me encantaría contar con el concurso del doctor Vargas Lleras”.

