Se aplazó reunión sobre alianza de liberales, conservadores, La U y el Nuevo Liberalismo

La posible coalición de partidos tradicionales y sectores de centroderecha para las elecciones presidenciales de 2026 avanza a paso lento. Aunque los jefes de los cuatro partidos que estarían interesados en la posible alianza ya se reunieron el pasado 17 de marzo, aún no hay acuerdos ni una ruta clara para elegir a un solo candidato que los represente en la primera vuelta presidencial, en mayo de 2026. De hecho, aunque este martes se tenía prevista la segunda reunión, fuentes cercanas a las bancadas informaron que la misma fue aplazada, por ahora sin razón, para la próxima semana.

Como lo contó El Espectador, está apuesta se viene fraguando desde hace varios meses, pero en las últimas semanas tomó más fuerza porque los jefes de los partidos advirtieron que el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico ya lanzaron la campaña presidencial con la consulta popular por la reforma sociales. Así las cosas, las directivas del Partido Liberal, el Partido Conservador, La U y el Nuevo Liberalismo exploran los caminos para unirse y hacerle frente al oficialismo o la izquierda.

Cabe recordar que las cabezas de estos partidos buscan, junto a otros movimientos que seguramente se sumarán más adelante, llevar dos o tres precandidatos a las consultas interpartidistas de marzo de 2026 y ubicarlo en la segunda vuelta. Aunque todos coinciden en que esa puede ser la mejor fórmula para figurar en los próximos comicios, aún no se han puesto de acuerdo sobre las reglas de juego y tampoco tienen todo el respaldo de sus bancadas en el Congreso, pues varios senadores o representantes liberales, conservadores o de La U están jugados con el gobierno de Gustavo Petro.

Voces de los partidos coinciden en los nombres de los posibles precandidatos que han estado tocando sus puertas en busca de un aval para las presidenciales. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda; Felipe Córdoba, excontralor; y Francisco Barbosa, exfiscal general, son algunos de los que se han reunido con los líderes de cada movimiento para explorar sus opciones.

El abanico de opciones se extiende un poco más si se tiene en cuenta que hay dos pequeñas coaliciones que están interesadas en ingresar al bloque de los tradicionales: la de los exgobernadores y la de los exalcaldes. En el primer grupo se destacan algunos como Juan Guillermo Zuluaga (Meta), Aníbal Gaviria (Antioquia) o Elsa Noguera (Atlántico). Y en el segundo hay cuatro exalcaldes que también buscan un espacio en la contienda: Jaime Pumarejo (Barranquilla), Jairo Yañez (Cúcuta), José Manuel Ríos (Armenia) y Juan Carlos Saldarriaga (Soacha).

Como ninguno de esos nombres termina de convencer a los partidos, han sonado otros dos que tienen más reconocimiento y buenos resultados en las encuestas, pero aún no deciden cuál camino tomar. Se trata de Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, y Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical. El primero ya estuvo en la pasada cena con Gaviria y el segundo, según fuentes cercanas de su partido, podría asistir a la segunda, al igual que el exsenador David Luna, también de Cambio Radical.

En los pasillos del Capitolio, los congresistas conservadores, liberales y de La U aseguran que, hasta el momento, no han sido consultados sobre las reuniones entre sus directivas. Algunos dicen que no lo ven problemático porque ellos están enfocados en definir y reforzar sus listas a Senado y Cámara, pero otros creen que eso incluso podría generar que la eventual coalición nazca muerta si no hay conexión con quienes en realidad mueven los votos.

Mientras la alianza de tradicionales o centro derecha sigue estancada, la izquierda busca impulsar su frente amplio y la derecha, puntualmente el Centro Democrático, se prepara para elegir a uno de sus cinco precandidatos: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra. Y no se puede perder de vista que Vicky Dávila, quien aún no ha cantado sus posibles alianzas, se sigue moviendo en busca de respaldos empresariales y se mantiene en el podio de las encuestas (tercer lugar en Invamer).

