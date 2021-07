“Colombia no se va a retirar del sistema interamericano de DD. HH.”: Camilo Gómez

En medio de la polémica que ha suscitado en el país el informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) sobre la protesta en Colombia y los excesos en los que incurrió la Fuerza Pública, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, respondió a las peticiones que han hecho sectores políticos para que Colombia abandone el sistema interamericano.

Gómez fue conciso al señalar que el país permanecerá dentro del sistema. “Colombia no se va a retirar del sistema interamericano de derechos humanos. No coincidimos con muchas posiciones, pero es como el viejo chiste de vender el sofá. No puede uno vender el sofá, salirse del sistema, porque ese no es el problema”, señaló este jueves el funcionario en entrevista con W Radio.

Lo que sí considera Gómez es que el sistema necesita una reforma. “Hay que tener un sistema de protección de derechos humanos sólido, firme, pero también ajustado a unas realidades no solo de Colombia, sino de toda la región. Colombia, promotor del sistema, no se debe retirar, no se puede retirar. Sería un error histórico hacerlo”, agregó.

Según Gómez, dicha reforma al sistema debe ajustarse “a la realidad, mucho más ajustado a los puntos de fondo que se requieren porque, por ejemplo, un proceso en el sistema se demora 20 años. Eso no puede ser, ese no es un sistema de protección de derechos humanos que funcione. Pero eso no se arregla saliéndose del sistema”, reiteró.

Por otra parte, el funcionario advirtió que las recomendaciones de la CIDH no son obligatorias y que el Estado colombianos debe analizarlas e implementar las que considere. Por ejemplo, aseguró estar de acuerdo con una ley estatutaria que regule el derecho a la protesta, pero no con sustraer a la Policía de la jurisdicción del Ministerio de Defensa.