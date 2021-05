Colombia pide préstamo de vacunas a países con excedentes

El presidente Duque señaló que 70 países en el mundo aún no han empezado el proceso de vacunación, por eso considera importante que los estados que hayan comprado más vacunas que su población, las proporcionen a las naciones más atrasadas en ese sentido.

Este jueves, el presidente Iván Duque, en el Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, aprovechó para enviar un mensaje a los países que tienen excedentes de vacunas con relación al total de sus poblaciones: que brinden esas dosis a las naciones que aún no han empezado el proceso de inmunización.

“Una de las solicitudes que Colombia les ha hecho a los países aliados y amigos que tienen excedentes de vacunas es que puedan prestarnos esas vacunas para acelerar el ciclo de vacunación y, una vez nosotros podamos tener los contingentes adquiridos, proceder a entregárselos a ellos”, explicó la propuesta.

Y es que para el primer mandatario esta no es una propuesta descabellada, ya que destacó el número de países que aún no comienzan a aplicar la primera dosis. “Todos los países hemos tenido que competir por hisopos, por reactivos, luego por ventiladores, y ahora también por vacunas. Hemos visto que países desarrollados han comprado tres, cuatro, cinco, seis y hasta siete veces más el tamaño de su población en vacunas, mientras que 70 naciones no han aplicado la primera dosis”.

Esto, según explicó, es necesario para continuar con la reactivación económica y social de forma segura en una situación mundial en la que la pandemia sigue siendo una realidad. “El avance de la vacunación masiva está sujeto a la disponibilidad de vacunas”, insistió.

Duque concluyó su intervención en el Foro diciendo que “es urgente que nosotros reflexionemos y entendamos que la mejor manera de atender esta situación requiere un fortalecimiento vertiginoso del multilateralismo, para que haya un sentimiento de equidad, para que la estrategia Covax pueda avanzar, para que tengamos herramientas de financiamiento para el desarrollo y, sobre todo, que tengamos herramientas para atender a la población más afectada”.

En Colombia, se han aplicado más de 8.600.000 dosis, la meta es que 45.000.000 de colombianos y colombianas estén inmunizados para este 2021.