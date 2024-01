Colombia será sede de cumbre regional para analizar lucha contra las drogas

Petro y AMLO ya se habían reunido en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas. Foto: Juan Diego Cano

La noticia la confirmó el presidente Gustavo Petro, desde Davos (Suiza), donde participa en el Foro Económico Mundial. Según dijo el mandatario, el encuentro se llevará a cabo en Bogotá y, aunque aún no se tiene una fecha exacta, lo más probable es que sea en los próximos meses, con la participación de varios líderes de la región.

“Hemos invitado a todos los países para discutir estas nuevas realidades, no es lo mismo que hace 20 o 40 años, las formas delincuenciales hoy son mucho más poderosa s que antaño (...) puede haber una discusión entre nuestros países de cómo abordar el nuevo reto que tenemos en materia de seguridad”, dijo Petro este martes.

Lea también: Petro pide no sacar petróleo del Esequibo para evitar posible “conflicto militar”

El presidente dijo que los detalles de la cumbre están en preparación, pero que ésta ya fue acordada con Andrés Manuel López Obrador y Bernardo Arévalo, los presidentes de México y Guatemala, respectivamente. Durante las próximas semanas, según indicó, la tarea será convocar a todos los países de América Latina y sus líderes.

Además, agregó el mandatario, al tratarse de una conferencia sobre la política de drogas, en el encuentro se hablará del accionar de las bandas delincuenciales. Petro también recordó que la reunión ya tuvo un precedente en 2023, con la cumbre que se llevó a cabo en Cali, en el mes de septiembre y con la participación del presidente mexicano.

No se pierda: Petro aseguró que buscará cooperación internacional para invertir en zonas cocaleras

En esa oportunidad participaron delegaciones de 33 países de la región, incluidas organizaciones internacionales y no gubernamentales, expertos y miembros de la sociedad civil. Según Presidencia, el objetivo era “impulsar un nuevo modelo de lucha contra las drogas donde el ser humano, la protección del medio ambiente, el respeto por los derechos humanos y el bienestar de la población sean la prioridad”.

Este martes, desde Davos, el presidente también lanzó otra propuesta para la región, específicamente para la disputa entre Guyana y Venezuela por el Esequibo. El mandatario dijo que la tensión entre ambos podría desencadenar en un conflicto, por lo que lo recomendable sería buscar una solución que vaya más allá del control territorial.

Según dijo, “hay que compensar a Guyana y a Venezuela, para que ese petróleo que está debajo de la selva amazónica, en el Esequibo, no salga (...) la vida humana lo que debería plantearse no es quién es el propietario del Esequibo, sino que no salga el petróleo, porque si no nuestra lucha contra la crisis climática prácticamente se vuelve un discurso inocuo”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: dvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; vparada@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.