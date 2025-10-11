Logo El Espectador
Colombianas que fueron detenidas por Israel regresaron al país en el avión presidencial

Manuela Bedoya y Luna Barreto aterrizaron en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) y fueron recibidas por sus familiares y por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez.

Redacción Política
11 de octubre de 2025 - 03:04 p. m.
Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron recibidas por familiares y ministros del gobierno Petro.
Foto: Presidencia
En la madrugada de este sábado, la Presidencia de la República confirmó que las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas por Israel en la flotilla Global Sumud que pretendía llegar a Gaza, ya se encuentran en territorio colombiano. Según la entidad, ambas viajaron en el avión presidencial desde Bélgica, donde el mandatario Gustavo Petro atendía una agenda oficial.

A través de un comunicado, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) destacó la labor que intentaban realizar ambas ciudadanas, de llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino, e insistió en pedir respeto por dichas acciones. “El Gobierno del Cambio reitera que la solidaridad no es un delito y reafirma su compromiso con la paz, la vida y el respeto al derecho internacional”, se lee en el documento.

La detención de las dos colombianas y otros activistas que buscaban llevar ayuda humanitaria a gaza escaló aún más las tensiones diplomáticas entre Colombia e Israel. Fue por esos operativos contra la flotilla que el presidente Gustavo Petro ordenó retirar a los diplomáticos de Israel y pidió movilizaciones a nivel nacional para rechazar el genocidio contra el pueblo palestino.

Tras la detención y posterior deportación de los activistas de la flota, la Cancillería colombiana confirmó que Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron acompañadas por el cónsul Carlos Piñeros en Israel y que “se les practicarán chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen”. Finalmente, ambas viajaron a Bélgica para encontrarse con el presidente y su comitiva.

Tras aterrizar en el país y reencontrarse con sus familias, ambas mujeres destacaron la solidaridad global por la causa palestina y el rol que está tomando Colombia en esa materia. Así mismo, pidieron no estigmatizar la ayuda a Palestina y evitar que esas muestras de solidaridad se conviertan en motivo de polarización política.

Por Redacción Política

Hernando Villate París(61673)Hace 1 minuto
Y cual es el miedo de llamar las cosas por su nombre? No fue detención, fue secuestro en aguas internacionales tras un acto de piratería por parte de Israel. Por favor, dejen los eufemismos para la ultraderecha, como los migrantes en vez de desplazados y otras perlas
