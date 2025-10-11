Colombianas que fueron detenidas por Israel regresaron al país en el avión presidencial

Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron recibidas por familiares y ministros del gobierno Petro. Foto: Presidencia

En la madrugada de este sábado, la Presidencia de la República confirmó que las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas por Israel en la flotilla Global Sumud que pretendía llegar a Gaza, ya se encuentran en territorio colombiano. Según la entidad, ambas viajaron en el avión presidencial desde Bélgica, donde el mandatario Gustavo Petro atendía una agenda oficial.

A través de un comunicado, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) destacó la labor que intentaban realizar ambas ciudadanas, de llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino, e insistió en pedir respeto por dichas acciones. “El Gobierno del Cambio reitera que la solidaridad no es un delito y reafirma su compromiso con la paz, la vida y el respeto al derecho internacional”, se lee en el documento.

La detención de las dos colombianas y otros activistas que buscaban llevar ayuda humanitaria a gaza escaló aún más las tensiones diplomáticas entre Colombia e Israel. Fue por esos operativos contra la flotilla que el presidente Gustavo Petro ordenó retirar a los diplomáticos de Israel y pidió movilizaciones a nivel nacional para rechazar el genocidio contra el pueblo palestino.

Tras la detención y posterior deportación de los activistas de la flota, la Cancillería colombiana confirmó que Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron acompañadas por el cónsul Carlos Piñeros en Israel y que “se les practicarán chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen”. Finalmente, ambas viajaron a Bélgica para encontrarse con el presidente y su comitiva.

Tras aterrizar en el país y reencontrarse con sus familias, ambas mujeres destacaron la solidaridad global por la causa palestina y el rol que está tomando Colombia en esa materia. Así mismo, pidieron no estigmatizar la ayuda a Palestina y evitar que esas muestras de solidaridad se conviertan en motivo de polarización política.

