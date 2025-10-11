Logo El Espectador
“¿Por qué solicita ayuda a un criminal contra la humanidad?”: Petro a María Corina Machado

El mandatario cuestionó una carta que la Nobel de Paz envió en 2018 a Mauricio Macri, entonces presidente de Argentina, y a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, pidiéndoles ayuda para “avanzar en el desmontaje del régimen criminal venezolano”.

Redacción Política
11 de octubre de 2025 - 02:03 p. m.
Gustavo Petro, María Corina Machado y Benjamín Netanyahu
Gustavo Petro, María Corina Machado y Benjamín Netanyahu
Foto: Archivo Particular
En un extenso trino publicado en la mañana de este sábado, el presidente Gustavo Petro se refirió a María Corina Machado y el Nobel de Paz con el que fue reconocida su labor de oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El jefe de Estado colombiano enfocó su pronunciamiento en realizar varias críticas a Machado por una carta que envió en 2018 a Benjamín Netanyahu, señalado de perpetrar un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza.

En la misiva en cuestión, la líder opositora les pide a Netanyahu y también a Mauricio Macri, para entonces mandatario en Argentina, ayuda para que “apliquen su fuerza e influencia para avanzar en el desmontaje del régimen criminal venezolano, íntimamente ligado al narcotráfico y al terrorismo”.

Lea también: Son tres los ejes que el Gobierno quiere sacudir en el Congreso para movilizar a sus bases

El presidente Petro retomó esa comunicación y le pidió una explicación a Machado, agregando que ella está en su libertad de no darla. “Lo que no entiendo y quiero que me explique es ¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevar democracia a Venezuela? ¿Qué significa que busque usted apoyó al único presidente latinoamericano que apoyó el genocidio y al genocida? ¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega este premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?”, cuestionó Petro.

El presidente agregó que un “genocida”, haciendo referencia a Netanyahu, no podría ayudar a la paz de Venezuela y a renglón seguido volvió a criticar las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe. “Han lanzado los mismos misiles que han caído en Gaza, pero que ahora también caen sobre las lanchas con caribeños en su interior, quizá codiciosos pero pobres, a los que han asesinado sin preguntarles su nombre propio o lo que llevaban en las lanchas, entre los asesinados en el Caribe, varios venezolanos y colombianos”, dijo.

No se pierda: Petro y “Fico” vuelven a chocar con fuerza por desmanes en las marchas de Medellín

Petro también le preguntó a María Corina Machado si apoyaría un “gran acuerdo caribeño para detener definitivamente el tránsito de droga”, pero garantizando la soberanía de los países de la región. “¿No le parece que el pueblo venezolano no debe estar bajo la amenaza de invasión? (...) Con el debido respeto que usted me merece, no es llevando a Netanyahu a una acción por Venezuela como se ayudará al pueblo venezolano. Eso solo puede significar genocidio sobre el pueblo y agresión ilegal armada e internacional sobre Venezuela”, remató el presidente.

En trinos anteriores, el jefe de Estado resaltó que se le otorgara el nobel a Machado, diciendo que “de María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”. Sin embargo, en esos mensaje también cuestionó el accionar de Estados Unidos. “Venezuela no necesita misiles sobre ella, ni invasiones, necesita es un diálogo político entre los mismos venezolanos. Colombia propone una coordinación con las fuerzas policiales y militares venezolanas para sacar de la frontera toda actividad mafiosa”, explicó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

AbiertoEE

 

gabriel ossa(56676)Hace 10 minutos
'toda actividad mafiosa' comenzando por el régimen y el ELN ?
Gonzalo Alirio García Gómez(2011)Hace 11 minutos
El ¿Por qué no te callas?» que le dijo el rey de España Juan Carlos I a Chávez, sería el mejor consejo en este momento para nuestro presidente, que al parecer olvidó lo que es la diplomacia, o la desconoce negligentemente.
Helena Daza(32726)Hace 30 minutos
Que mezquino que es este señor Petro, parece que le duele este Nobel y luego sale a enarbolar banderas por los oprimidos, claro solo de los que no son oprimidos por sus amigotes.
  • Carlos Chacón Téllez(86809)Hace 4 minutos
    El premio Nobel de paz afecta al compinche de Petro, y eso le incomoda a nuestro "mezquino" presidente.
Carhum(23964)Hace 31 minutos
Señor Petro, el Nobel de maria corona machado se lo debe al dictador Maduro. Siempre hay una causa. Así como Uribe fue producto de la silla vacía de las farc, Ud fue elegido por el desastre corrupto de Duque, acaso Ud está facilitando la recuperación del Uribismo. Sería mejor que asuma prudencia y no case peleas que se le pueda convertir en bumeráng
Margarita Osuna de Amador(89855)Hace 41 minutos
Y Petro que tiene las manos manchadas de sangre de tantos colombianos , que apoya a Maduro que es igual de genocida que Netanyahu ... Se atreve a criticar a María Corina Machado por un tono de hace 7 años cuando no había empezado la guerra en Gaza? No hay justificación alguna para el horror de Netanyahu ni de Jamás, pero Petro no puede cambiar la línea de tiempo para acomodar su resentimiento.
