“Nadie me ha probado la ineficiencia”: Dussán esquiva cuestionamientos en su contra

Jaime Dussán Calderón es uno de los funcionarios claves del gobierno Petro en el trámite de las llamadas reformas sociales. Aunque su entidad, Colpensiones, maneja un perfil técnico, él no abandona su faceta política —fue senador durante 16 años y presidente del Polo Democrático— y visita constantemente el Congreso durante los debates de la reforma pensional e incluso de otras que no tocan directamente a su entidad, como la reforma a la salud.

Congresistas de la oposición lo han señalado de buscar los votos para esos proyectos a punta de “mermelada”, él lo niega y explica que sus visitas al Legislativo tiene como fin alimentar el debate. En las próximas semanas será citado a un debate de control político por este tema y el ruido que han generado algunos contratos de Colpensiones bajo su administración. Dussán dice que no es sujeto de control político, pero que responderá todas las preguntas, pues señala que ninguna de las acusaciones es cierta.

Usted es un visitante frecuente del Congreso y muchos allí lo ven como el encargado de la estrategia política de la reforma pensional; es decir, de buscar los votos. ¿Ese es su papel?

No, el Gobierno está concentrado en ir al Congreso a apoyar las reformas del cambio: la pensional, la laboral y la de salud. Las tres son del sector social del cual hace parte Colpensiones, todos hacemos esa tarea. La reforma pensional y la laboral las lidera la señora ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la reforma a la salud, el ministro Guillermo Jaramillo.

Somos Colpensiones, del sector trabajo, entonces contribuimos dando información, llevando datos, actuando con la mayor celeridad posible para que todos los senadores y representantes puedan tener la información requerida para un debate más coherente.

Pero algunos congresistas no ven con buenos ojos su presencia en los debates.

Yo no creo, porque yo fui parlamentario durante 16 años y, al contrario, tengo bastante simpatía con todos los sectores de opinión del Congreso, con todos he hablado, con el Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical y, por supuesto, la bancada de Gobierno. Ellos me piden explicaciones y mi obligación como funcionario público es ayudarles a establecer los temas que tengan que ver con estas reformas.

Lo que pasa es que la oposición está en su tarea normal. Estas reformas, que son sustanciales para el país, ellos no las comparten porque tienen otro criterio, otro punto de vista, apoyaron a otro candidato presidencial que perdió. Tengo alguna experiencia en el Congreso y como político que soy, definitivamente, tengo la oportunidad de conversar con ellos para señalar la importancia de las iniciativas.

Desde que llegó a Colpensiones han surgido denuncias de despidos de funcionarios con experiencia técnica que fueron reemplazados por supuestas cuotas políticas, ¿qué responde?

Los que se han ido es porque no ejercían bien sus funciones. En la vida nadie es necesario y nadie es imprescindible. Por supuesto que un nuevo gobernante que llega tiene que tener su equipo. Ese cuento de que son técnicos es pura paja, a mí no me van a echar esos cuentos pendejos. Aquí todo el mundo que he nombrado es la gente buena. Del anterior Gobierno vienen el vicepresidente de Régimen Prima Media, la vicepresidenta corporativa, la vicepresidenta de BEPS, el vicepresidente de riesgos. El 95 % los directivos vienen del anterior Gobierno.

Yo he cambiado dos vicepresidentes. La vicepresidenta comercial renunció y nombré a la doctora Paola Palmariny, que tiene mucha experiencia, curtida en el sector público; al vicepresidente de tecnología lo saqué por ineficiente, aceptó irse al igual que dos gerentes de esa área, y nombré a personas capacitadas. Todos los funcionarios son técnicos, aquí no hay funcionarios políticos. Cada 15 días me reúno con mis seis vicepresidentes y 25 gerentes para orientar, dirigir y acordar con ellos las políticas de Colpensiones.

En el Congreso ya tomó vuelo una propuesta de citarlo a control político por algunos contratos polémicos de Colpensiones, algunos con posibles sobrecostos, ¿cuál es su posición?

Yo no soy sujeto de control político, que aplica para los ministros de Estado. Yo puedo ser invitado al Congreso y si me citan, conforme al reglamento del Congreso, asistiré y les daré el informe técnico que piden en esa referencia. Tres personas han mandado cuestionarios, la doctora Paloma Valencia, en un tiempo la doctora María Fernanda Cabal y el doctor Miguel Uribe, todos coinciden, parece que hubieran sido redactados por la misma persona del Centro Democrático. El 80 % de las preguntas se las puedo responder en 30 segundos: no es cierto, no es cierto, no es cierto.

¿No son ciertos los sobrecostos?

Nada de lo que preguntan es cierto. Lo único cierto es que hice un nuevo sistema tecnológico muy importante en Colombia, tengo contratos con Telefónica y con empresas bien caracterizadas en el país, con altísima capacidad. La empresa que contratamos para el contact center ganó la licitación limpiamente, es una empresa que tiene 25 años de experiencia en Colombia.

Estamos haciendo bien la tarea de atender a todos los ciudadanos y ciudadanas en todos los niveles y de ser eficientes en la responsabilidad que tenemos de decretar las pensiones, mantener actualizadas las historias laborales y promover que la gente cotice.

¿Cuál es su versión sobre la denuncia en su contra de presunto acoso laboral hecha por Iveth Carmen Aristizábal, la jefa de relacionamiento y comunicaciones de la entidad?

Ese es un problema que resolverán los jueces. No me meto en ese tema porque ella ha hecho unas denuncias que no son ciertas y en este momento está en los juzgados, yo soy abogado y respetuoso de las instituciones.

¿Usted se considera un representante o cuota del Polo Democrático en el Gobierno?

Fui propuesto por el señor presidente de la República a la Junta Directiva de Colpensiones que me nombró por unanimidad en el cargo que estoy ejerciendo. Este es un cargo técnico. Seguramente, el señor presidente me postuló por mi pequeña experiencia como conocedor de los temas pensionales de Colombia desde que era presidente de la Federación Colombiana de Educadores, luego congresista durante cinco periodos y eso me da alguna validez para trabajar en esta bonita tarea.

¿Qué opina de quienes lo cuestionan por su posible falta de experiencia para un cargo tan técnico?

Nadie me ha probado la ineficiencia. Si yo fuese deficiente no habrían pasado más de 100.000 colombianos a Colpensiones, lo que implicó la entrada de $12 billones a la entidad; no habríamos ahorrado $3 billones que devolvimos al presupuesto nacional; no tendríamos rentabilidad de 618.000 millones ni la felicidad de nuestros funcionarios que nos aplauden todos los días por los estímulos que les damos. Sacamos a Colpensiones del ostracismo en el que lo tenían, hoy se convierte una de las empresas más importantes de Colombia.

