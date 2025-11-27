Salvavidas al Minigualdad y tributaria siguen en vilo: así serán los debates

Escucha este artículo
El tiempo sigue corriendo para dos proyectos claves del gobierno de Gustavo Petro: la reforma tributaria que ha sido sujeta a no pocas críticas y el articulado para revivir al Ministerio de Igualdad que encabeza Juan Carlos Florián. La primera estaría virtualmente hundida y el segundo ya tiene una ponencia de archivo en su contra.
El ambiente, en todo caso, no es favorable, y el Ejecutivo está haciendo cuentas. Este miércoles, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que “aún no empieza la arena en el coliseo” y señaló que pueden “estar en el empate de las probabilidades”. “Esta vez, los puntos no están a favor, pero no quiere decir que esté completamente perdido”, dijo el funcionario, agregando que el Gobierno ha remontado en los últimos días el articulado que se creía hundido hace una semana. “Todo está mal por ahora, pero estamos buscando el empate”, reconoció.
Los ojos están en la reforma tributaria, que pretende recoger COP 16,3 billones. La representante Katherine Miranda aseguró que este proyecto ocasionaría el aumento de inflación y, además, mostró un firme rechazo a gravar los vehículos eléctricos. La congresista señaló que este proyecto de ley no se ajusta a las necesidades del país y propuso que se recorten los gastos por parte del Gobierno.
La Ley de financiación se enfrenta a tres ponencias de archivo y una positiva. Una vez las ponencias de archivo fueron negadas, en la sesión de este miércoles, y se votaba la de archivo, la Comisión IV de la Cámara rompió el quorum, lo que obligó a reagendar la discusión para el próximo martes.
A la oposición no le agradó que se rompiera el quorum, senadores como Carlos Meisel (Centro Democrático) manifestaron que no apoyarían la ponencia a favor del proyecto, lo que hubiera terminado en el hundimiento del articulado. No obstante, para el Gobierno esta es una oportunidad, especialmente para Benedetti, para que pueda revertir la situación antes del siguiente martes.
En cuanto al futuro del Ministerio de Igualdad, las comisiones primeras del Congreso reanudarán la sesión el próximo lunes en horas de la mañana, donde se definirá si la cartera continúa funcionando o se elimina.
