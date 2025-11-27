“Nos lleva a una emergencia”: Petro lanzó advertencia al Congreso por la reforma tributaria

El presidente Gustavo Petro afirmó que su gobierno "no ha financiado el gasto con deuda". Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En vilo sigue todavía la reforma tributaria con la que el gobierno de Gustavo Petro busca recaudar COP 16,3 billones. Mientras la discusión se retomará la próxima semana, el presidente se pronunció a través de su cuenta de X para instar a las comisiones económicas a aprobar la iniciativa.

"La situación fiscal del país, hundiendo está última reforma fiscal, después del hundimiento de la anterior y de la caída por la Corte Constitucional de la mitad de la única reforma tributaria aprobada, más la herencia de una alta deuda dejada por el anterior gobierno [de Iván Duque] a la que se le agregó la tasa de interés interna y un periodo de alta devaluación, nos lleva a una emergencia", aseveró.

Sugerimos: Este es el rastro que ha dejado el empresario catalán Manuel Grau en el gobierno Petro

La situación fiscal del país, hundiendo está última reforma fiscal, después del hundimiento de la anterior y y de la caída por la Corte constitucional de la mitad de la única reforma tributaria aprobada, más la herencia de una alta deuda dejada por el anterior gobierno a la que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 27, 2025

De acuerdo con Petro, “aún hay tiempo” para que la ley de financiamiento logre el visto bueno y pidió al Congreso reaccionar “con responsabilidad al país”. En esa línea, defendió las finanzas de su administración y apuntó que su gobierno “no ha financiado gasto con deuda, no propone impuestos ni a la gente trabajadora, ni al sector productivo”.

“Mi gobierno ha logrado disparar ganancias y utilidades nunca antes alcanzadas por las grandes corporaciones financieras y comerciales particulares. Es hora que ayuden al equilibrio de las finanzas, cuyo desequilibrio no provocamos”, indicó.

Le puede interesar: La otra lista de la izquierda al Congreso: así se están moviendo La Fuerza y Unitarios

El mensaje del jefe de Estado fue en respuesta al senador y precandidato Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien hace parte del grupo que ya anunció su respaldo al archivo de la iniciativa. El congresista ha dicho que “los votos para hundir la reforma tributaria están” y haber roto el quorum este miércoles fue una forma de “alarga la ‘agonía’” del proyecto.

“No sé si la estrategia es tratar de ‘voltear’ algunos votos, pero está claro que los votos de la Comisión Tercera de Senado no los voltea nadie”, apuntó.

Esta es la crónica de una muerte anunciada. En la Comisión Cuarta de Cámara decidieron alargar la ‘agonía’ de la reforma tributaria rompiendo el quórum.

No sé si la estrategia es tratar de ‘voltear’ algunos votos, pero está claro que los votos de la Comisión Tercera de Senado NO… pic.twitter.com/N5KI2tslVn — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) November 27, 2025

Lea también: Alfredo Saade recibe beneplácito del Brasil de Lula da Silva para ser embajador de Colombia

De ese grupo también hacen parte los senadores Juan Pablo Gallo, Karina Espinosa, Mauricio Gómez Amín (todos del Partido Liberal), Ciro Ramírez, María Angélica Guerra (ambos del Centro Democrático), Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical), Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Carlos Garcés (Partido de la U) y Jairo Alberto Castellanos (ASI).

En todo caso, desde el Ejecutivo apuntan a tener los votos necesarios. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Hacienda, Germán Ávila, están haciendo cuentas y han invitado a los legisladores a respaldar la propuesta. Sin embargo, hasta la próxima semana se verá si el trabajo de ambos para sumar apoyos dará resultado en la votación.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.