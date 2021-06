Comité del Paro suspendió unilateralmente la interlocución: Gobierno

Desde la oficina de prensa del consejero para la Estabilización, Emilio Archila, se informó preliminarmente al respecto. Tiempo después, el Comité emitió un comunicado oficial explicando sus motivos. El Ejecutivo insiste en su disposición de continuar el diálogo para instalar la mesa de negociación.

Pocos han sido los avances en la última semana entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, que llevan desde el 16 de mayo reuniéndose para buscar una salida negociada a la crisis que vive el país y por la cual la ciudadanía se volcó a las calles. Este domingo, el Ejecutivo tenía las esperanzas en poder progresar en el proceso, sin embargo, comunicó que el Comité decidió suspender su participación de manera unilateral.

“Hoy, el Comité del Paro ha decidido suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo”, comunicó el Gobierno a través de la oficina de prensa de la Consejería para la Estabilización, en donde recae la vocería con relación al proceso de negociación con los líderes sindicales y laborales que conforman el Comité.

🟡🔵🔴#Comunicado El Comité Nacional del Paro ha decidido suspender unilateralmente la interlocución con el Gobierno Nacional. El Gobierno refrenda su voluntad de diálogo. Damos importancia al trabajo que se ha venido adelantando#ColombiaSomostodos pic.twitter.com/7AIdEgWSWu — Emilio José Archila (@EmilioJArchila) June 6, 2021

Hasta ahora, no ha habido información oficial por parte del Comité del Paro. Sus recientes manifestaciones en Twitter, donde ha enviado comunicados sobre el proceso de diálogos con el Gobierno, han estado volcadas hacia la llegada de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el anuncio de su encuentro para el próximo 9 de junio.

En el boletín del Gobierno donde se da a conocer la noticia sobre la suspensión de los diálogos, se hace un recuento de los avances entre las partes y se reitera la disposición de conversación y el compromiso para garantizar la protesta social, siendo este uno de los puntos del preacuerdo al que llegaron el Comité y la delegación del Ejecutivo, el pasado 23 de mayo.

“Las partes habían adoptado una metodología que llevó a un borrador el 24 de mayo, el cual siempre se entendió como sujeto a revisión por ambas partes, lo que implicaría más trabajo, revisiones y variaciones. En particular, necesitaba incluir que los colombianos deberían padecer las consecuencias nefastas de los bloqueos”, se lee en el comunicado del Gobierno, en el que se hizo énfasis en el preacuerdo como un documento borrador, carente de cualquier compromiso con relación a los bloqueos.

Por eso, cuando el documento de preacuerdo pasó a revisión por parte del Gobierno que no participó de la mesa de diálogo con el Comité, este fue comentado y sujeto a cambios que para los líderes del Comité resultaron siendo una distorsión de sus solicitudes, como la garantía de la protesta pacífica, el no uso de armas de fuego en las movilizaciones, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de estas, las condiciones de intervención del Esmad, la anuencia a la CIDH, entre otros.

Lea: La anunciada llegada de la CIDH.

A partir de los cambios propuestos por el Ejecutivo, ambas partes volvieron a concertar los más de 30 puntos, de los cuales en 16 se llegó a un acuerdo, en 11 falta precisar algunos elementos y nueve en los que se presentaban grandes diferencias. A partir de ahí, el avance en la mesa de diálogos –porque aún no se ha instalado la de negociación– se estancó hasta derivar en la decisión del Comité de suspender unilateralmente su participación.

Es más, el pasado 3 de junio, el Comité al finalizar la jornada de ese día solicitó que el Gobierno firmara lo suscrito el pasado 24 de mayo. A esto, el Gobierno insistió: “ese texto nunca se pensó para ser firmado así, sino que era un borrador para seguir el trabajo, principalmente porque no se habían incluido en él las garantías que debemos darle a los colombianos que no protestas con el fin de que no queden expuestos a los bloqueos que todos hemos padecido”.

El Comité del Paro, una vez presentada la exigencia del Gobierno de rechazar y llamar a levantar los bloqueos, estuvo reticente y calificó los bloqueos como “puntos de resistencia” con legitimidad. La semana pasada cambió de postura e invitó a las comunidades que permanecen en las vías a liberarlas de forma unilateral o a través de diálogos con las autoridades locales.

Con corte al 3 de junio, solo se registraban 23 puntos bloqueados, de los más de 100 que se hablaba al finalizar el mes de mayo. “Es nuestra voluntad seguir impulsando y facilitando, en lo que esté a nuestro alcance, diálogos y acuerdos territoriales para avanzar en la reducción y sostenibilidad de los cortes de vías”, dijo el Comité hace unos días.

Y el Gobierno señaló que no solo fueron los bloqueos como petición adicional que hizo en la marcha y dilató la conversación, sino una solicitud que no estaba antes por parte del Comité. “Introdujo una petición sobre el decreto 575 de 2021 que implicaría una discusión adicional antes de que, como ha sido disposición del Gobierno, pudiéramos pasar al análisis de las peticiones del Pliego de Emergencia”.

El Pliego de Emergencia del Comité del Paro se radicó desde junio de 2020 y, con base en este, se estaba planeando la metodología una vez instalada la mesa de negociación. Este pliego exige una renta básica, reforma a la Policía, desmonte del Esmad, entre otros temas gruesos que el Gobierno no aceptó incluirlos en el texto de preacuerdo, sino hacerlos parte de la negociación.

Con el anuncio de este domingo por parte del presidente Iván Duque de unos cambios a la Policía, el Gobierno lamentó aún más la decisión del Comité: “Desde que el presidente se reunió con el Comité, hemos estado en absoluta disposición de oírlos y, sobre todo, para trabajar respecto de los puntos que nos fueron planteado en el Pliego de Emergencia para que se llegue a acuerdos. Una muestra más de esto son los anuncios y decisiones que adoptó el mandatario hoy para la transformación integral de la Policía, el fortalecimiento de la política de derechos humanos y elevar los estándares en el servicio al ciudadano”.

Lea más: Presidente Duque anunció la transformación integral de la Policía.

La metodología en la que ya había avances establecía, por ejemplo, la creación de siete comisiones técnicas simultáneas para avanzar al mismo tiempo en diferentes frentes. “En esa medida, estábamos y estamos aquí para hablar de renta básica, de salud, vivienda, servicios públicos, desarrollo agropecuario, educación, cultura, empleo, género y diversidad sexual”, señaló el Gobierno en el comunicado.

Por ahora, sin una intervención oficial del Comité, que ha señalado de manera enfática que el Gobierno busca dilatar las conversaciones y desgastar y diluir la propuesta, el Ejecutivo insistió en su disposición de continuar sobre lo caminado desde el 16 de mayo. “Solo cuando uno está con las personas que están 100% de acuerdo con uno, los diálogos son sencillos. Se necesitan grandes discusiones y horas y horas de trabajo para llegar a confluencias respecto a temas con quienes tienen visiones diferentes (…) Vamos a dialogar con quienes están de acuerdo, (con los que) a veces están de acuerdo y con quienes están en absoluto desacuerdo”, concluyó Emilio Archila. Por ahora, se sabe que desde esta semana, el Comité convocó a nuevas movilizaciones el próximo miércoles, 9 de junio.

Más: Otra jornada de protestas: Comité del Paro anuncia ‘toma de Bogotá’ el 9 de junio.

El anuncio oficial del Comité del Paro

Luego de que el Gobierno se adelantara e informara de la decisión del levantamiento del Comité del Paro de la mesa de negociación, el Comité publicó un comunicado oficial explicando sus motivos.

Para el Comité, el Gobierno no ha hecho sino dilatar porque, dicen, no está interesado en negociar el Pliego de Emergencia que presentaron. “Seguimos a la espera de que el Gobierno acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575, que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social”.

Pero no es solo esto, para el Comité en una sucesión de comportamientos, a su juicio, desafortunados por parte del Ejecutivo. Remontándose al paro nacional de 2019 y el gran diálogo nacional que creó el presidente Duque. “Propuso conversar y no negociar”. Siguió destacando el mal manejo de la pandemia que ahondó en la crisis social, situación por la cual las personas salieron a movilizarse desde el pasado 28 de abril.

El Comité también agregó en esos comportamientos del Gobierno la no atención al Pliego de Emergencia que presentó el 19 junio de 2020. “Desde ese día hasta el 16 de mayo de 2021, once meses después, el Gobierno se niega a negociar el pliego. El paro que arrancó el 28 de abril obligó al Gobierno a decir que negociaría, pero, en realidad, viene dilatando la negociación. Tras ocho días de intensas conversaciones y haber alcanzado un preacuerdo sobre garantías mínimas (el del 24 de mayo) para la protesta social pacífica, el Gobierno dijo que lo sometería a consulta interministerial y regresó a la mesa a reabrir la discusión sobre el documento preacordado”, recordó.

El Comité dice que el Gobierno no quiere negociar el pliego porque “conlleva a obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos, que el Ejecutivo no quiere atender. Antes que actuar con diligencia para oír los reclamos de la juventud, las comunidades, los camioneros y el Comité, y entrar a solucionarlos, el Gobierno decidió, en actitud que rechazamos, hacer uso desmedido de la Fuerza Pública, produciendo, a la fecha, 77 homicidios, 1.246 heridos, 2.808 detenidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual y 74 ojos perdidos para igual número de jóvenes, sin contar los heridos de la Fuerza Pública”.

Agregó el Comité: “Estas cifras muestran el cuadro dantesco del tratamiento dado a la protesta social pacífica. Esta actitud del Gobierno nos lleva a suspender la negociación y a evaluar la continuidad de las conversaciones adelantadas con el Gobierno. Como parte de ese proceso, entregaremos a la CIDH el preacuerdo del 24 de mayo sobre los mínimos para garantizar el ejercicio de la protesta social pacífica”.

Concluyó culpando al presidente Duque sobre la situación que vive el país, por no haber negociado en 2019, no atender el Pliego de Emergencia de 2020 y por “su afán de acoger la orientación de no negociar con el Comité, trazada por su partido”.

Nota del editor: El comunicado oficial del Comité del Paro salió tiempo después de la información del Gobierno, el cual se adjuntó al artículo una vez explicadas las razones por parte de los líderes sindicales y laborales.