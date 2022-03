Comité revocatorio de Quintero pide claridad al CNE sobre revisión de cuentas

El proceso revocatorio contra Daniel Quintero está detenido por indagaciones en el CNE. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Aunque en diciembre la Registraduría avaló las firmas para dar vía libre al proceso revocatorio de Daniel Quintero, el proceso está frenando a falta de un concepto del Consejo Nacional Electoral (CNE). El proceso está pausado mientras el ente termina de revisar posibles irregularidades en la cuentas del comité que recogió las firmas para intentar sacar al alcalde medellinense de su cargo.

Ante la demora, que va para dos meses, el comité revocatorio radicó una solicitud ante el CNE para que haya claridad sobre la revisión de las cuentas de la revocatoria. “Amablemente me permito solicitarle que me informe que hace falta para que la sala plena del Consejo Nacional Electoral apruebe los estados contables que vienen siendo analizados”, expresó Andrés Felipe Rodríguez, vocero del comité revocatorio, al tribunal electoral.

Según Rodríguez, desde el 17 de enero se subsanaron los documentos que tenían inconsistencias y desde entonces no han tenido respuesta de lo que pasará con el intento de que Quintero salga de la alcaldía antes de cumplir su periodo de cuatro años.

“A la fecha no tenemos una respuesta oficial del por qué aún no tenemos informe final y aprobación del mismo”, expresó la vocería del revocatorio. Supuestamente, según la misiva, el CNE ya habría comentado a medios de comunicación sobre la existencia de un informe final, pero no habrían hecho ningún tipo de notificación al comité. “Nos parece muy atípico por no decir que irregular que primero se enteren los noticieros antes que nosotros, que somos los legítimamente responsables de la causa”.

En el llamado al CNE, el comité revocatorio asegura que no se les han informado de nuevas objeciones y otras que supuestamente ya habían sido aclaradas. Supuestamente habría cobros por servicios de sucursal virtual que fueron cobrados por el banco y que el tribunal electoral habría cuestionado.

El Comité también cuestionó que se le siga reclamando por unas hojas mal diligenciadas cuando habrían sido subsanadas de inmediato. También señalaron que mantener a contadores y abogados en la nómina mientras el proceso estaba parado no es irregular, pues aparentemente se mantuvieron para “cuidar la transparencia del proceso. Por último, pidieron darle vía libre al proceso para respetar las más de 132.000 firmas recogidas para llevar a las urnas la discusión de si Daniel Quintero debe ser apartado de su cargo.