El Espectador hizo el ejercicio de revisar cómo votaron las diferentes bancadas que terminaron favoreciendo a Diego Molano. Cambio Radical fue determinante para dejar al ministro, en los liberales hubo división y en la U hubo dos disidentes. Le mostramos también cómo votaron cada uno de los 169 representantes.

El ministro de Defensa, Diego Molano, una vez más salió avante de las voces que pedían su salida del cargo por el actuar de la Fuerza Pública durante el paro nacional. El martes, en la Cámara, logró atajar las críticas y recibió el espaldarazo de la mayoría de representantes durante la votación de la segunda moción de censura que tuvo que encarar en menos de una semana.

Lea también: En Cámara también se hundió la moción de censura contra Mindefensa

Si bien en Senado —cuya votación se surtió la semana pasada—, el resultado para Molano fue positivo (69 votos por el no y 31 por el sí), este martes en la Cámara el respaldo fue unánime y tajante: 109 representantes por el no a la moción de censura y 36 por el sí, mientras que 24 no emitieron voto alguno. Lo anterior, indica que tres de cada cuatro representantes que sí votaron lo respaldaron, mientras que solo uno insistió en su dimisión del cargo.

El Espectador revisó en detalle, uno a uno, cómo votaron los partidos y los 145 representantes que participaron de la discusión, lo que le permitió a Molano seguir como ministro de Defensa, aun cuando arrecian las denuncias de presuntos excesos de la Fuerza Pública durante el paro nacional. (Encuentre al final de este artículo cómo votaron cada uno de los 145 representantes y cuáles fueron los 24 que se abstuvieron).

Un primer hecho que salta a la vista es que, de los 32 representantes del Centro Democrático, solo uno se marginó y no participó de la votación: el representante Gabriel Santos, hijo del actual embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Más allá de ese hecho, el resultado indica que al menos uno de cada cuatro apoyos que logró Molano (28 %) provino, como es apenas obvio, del principal partido de la coalición de gobierno.

En contexto: Moción de censura y Diego Molano: ¿Gobierno ante una encrucijada?

Otros que también ayudaron fueron los conservadores que –pese a que tres de sus congresistas no votaron–, terminaron aportando 18 votos, que corresponden al 16,5 % de los que obtuvo a favor el ministro de Defensa. En todo caso, Molano logró “sacar de otro costal” esos tres votos: uno de Opción Ciudadana, otro de MIRA y otro de Colombia Justa y Libres, colectividades también declaradas como de gobierno. Incluso, tuvo un cuarto voto de Hernán Banguero Andrade, de la circunscripción especial de afros, raizales y palenqueros.

En el Partido de la U, que también hace parte de la bancada que apoya a Iván Duque en el Congreso, sucedió un hecho curioso: aunque de los 26 representantes de la bancada 18 respaldaron al ministro y seis se abstuvieron de votar, hubo dos que abiertamente votaron en contra de Molano: los congresistas Monica Liliana Valencia y John Jairo Hoyos.

Por otro lado, al revisar la votación de Cambio Radical se encuentran más sorpresas. Pese a ser un partido declarado como independiente del gobierno Duque, el apoyo al ministro fue categórico: 24 de sus 31 representantes se manifestaron por la permanencia de Diego Molano, lo que corresponde a uno de cada cinco (22 %) votos a favor. Así las cosas, el partido de Germán Vargas Lleras terminó siendo decisivo para Molano, aun cuando siete representantes no votaron, entre ellos José Daniel López, que se abstuvo alegando objeción de conciencia.

Lea también: Mociones de censura: el calvario del Ministerio de Defensa de Duque en el Congreso

En el Partido Liberal, también declarado independiente, la votación estuvo mucho más reñida. Allí, de 34 representantes, siete se abstuvieron, 14 votaron no a la moción de censura y 13 sí manifestaron que Diego Molano debía salir de su cargo.

Finalmente, al revisar los votos de la oposición –sumado a los 13 que aportaron los liberales y los dos del Partido de la U– 10 los puso la Alianza Verde, cuatro el partido Comunes, dos Decentes, dos MAIS y los tres restantes el Polo Democrático, Dignidad y la Colombia Humana.

ASÍ VOTARON LOS REPRESENTANTES

Por el NO a la moción de censura contra el ministro Diego Molano:

CENTRO DEMOCRÁTICO

Cesar Eugenio Martínez

Christian Munir Garcés

Jhon Jairo Berrío López

Diego Javier Osorio

Henry Cuéllar Rico

Edward David Rodríguez

Edwin Alberto Valdés

Edwin Gilberto Ballesteros

Enrique Cabrales Baquero

Esteban Quintero Cardona

Gabriel Jaime Vallejo

Gustavo Londoño García

Héctor Ángel Ortiz

Hernán Humberto Garzón

Jairo Giovany Cristancho

Jennifer Kristin Arias

John Jairo Bermúdez

José Jaime Uscategui

José Vicente Carreño

Juan David Vélez

Juan Fernando Espinal

Juan Manuel Daza

Juan Pablo Celis

Luis Fernando Gómez

Margarita María Restrepo

Milton Hugo Angulo

Óscar Darío Pérez

Oscar Leonardo Villamizar

Ricardo Alfonso Ferro

Rubén Darío Molano

Yénica Sugein Acosta Infante

PARTIDO CONSERVADOR

Adriana Magali Matiz

Alfredo Ape Cuello

Armando Antonio Zabaraín

Buenaventura León

Germán Blanco

Ciro Antonio Rodríguez

Diela Liliana Benavides

Emeterio José Montes De Castro

Félix Alejandro Chica

Jaime Felipe Lozada

José Élver Hernández

Juan Carlos Rivera

Juan Carlos Wills

María Cristina Soto de Gómez

Nicolás Albeiro Echeverry

Nidia Marcela Osorio

Wadith Alberto Manzur

Yamil Hernando Arana Padaui

PARTIDO DE LA U

Alfredo Rafael Deluque

Alonso José del Rio

Anatolio Hernández Lozano

Christian José Moreno

Elbert Díaz Lozano

Erasmo Elías Zuleta

Faber Alberto Muñoz Cerón

Hernando Guida Ponce

Jaime Armando Yepes

Jorge Enrique Burgos Lugo

José Edilberto Caicedo

José Eliécer Salazar

Martha Patricia Villalba

Astrid Sánchez Montes De Oca

Milene Jarava Diaz

Norma Hurtado Sánchez

Sara Elena Piedrahita Lyons

Wilmer Ramiro Carrillo

CAMBIO RADICAL

Aquileo Medina Arteaga

Atilano Alonso Giraldo

Carlos Alberto Cuenca Chaux

Carlos Mario Farelo

Cesar Augusto Lorduy

Ciro Fernández Núñez

David Ernesto Pulido

Eloy Chichí Quintero

Erwin Arias Betancur

Gustavo Hernán Puentes

Héctor Javier Vergara

Jairo Humberto Cristo

Jorge Enrique Benedetti

Jorge Méndez Hernández

José Gabriel Amar

José Luis Pinedo

Julio Cesar Triana

Karen Violette Cure

Mauricio Parodi Diaz

Modesto Enrique Aguilera

Néstor Leonardo Rico

Oscar Camilo Arango

Oswaldo Arcos Benavides

Silvio José Carrasquilla

PARTIDO LIBERAL

Alexander Harley Bermúdez

Álvaro Henry Monedero

Edgar Alfonso Gómez Román

Elizabeth Jay-Pang Díaz

Fabio Fernando Arroyave

Henry Fernando Correal

Jezmi Lizeth Barraza

John Jairo Roldan

Julián Peinado Ramírez

Kelyn Johana González

Luciano Grisales Londoño

Nilton Córdoba Manyoma

Oscar Hernán Sánchez León

Víctor Manuel Ortiz

OPCIÓN CIUDADANA

Franklin Lozano De La Ossa

COLOMBIA JUSTA LIBRES

Carlos Eduardo Acosta

MIRA

Irma Luz Herrera Rodríguez

CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE AFROS, RAIZALES Y PALENQUEROS

Hernán Banguero Andrade

Por el SÍ a la moción de censura contra el ministro Diego Molano:

ALIANZA VERDE

Catalina Ortiz Lalinde

Cesar Augusto Ortiz

Fabian Diaz Plata

Inti Raúl Asprilla

Juanita María Goebertus

Katherine Miranda Peña

León Fredy Muñoz

Mauricio Andrés Toro

Edwin Fabián Orduz

Wilmer Leal Pérez

PARTIDO LIBERAL

Adriana Gómez Millán

Alejandro Carlos Chacón

Andrés David Calle

Ángel María Gaitán

Carlos Adolfo Ardila

Carlos Julio Bonilla

Crisanto Pisso Mazabuel

Flora Perdomo Andrade

Harry Giovanny González

José Luis Correa

Juan Carlos Lozada

Juan Fernando Reyes Kuri

Rodrigo Arturo Rojas Lara

PARTIDO DE LA U

John Jairo Hoyos

Mónica Liliana Valencia

COMUNES

Carlos Alberto Carreño

Jairo Reinaldo Cala Suárez

Luis Alberto Alban

Omar De Jesús Restrepo

DECENTES

David Ricardo Racero

María José Pizarro

MAIS

Abel David Jaramillo Largo

Cesar Augusto Pachón

COLOMBIA HUMANA

Ángela María Robledo

DIGNIDAD

Jorge Alberto Gómez

POLO DEMOCRÁTICO

Germán Navas Talero

Los que se abstuvieron de votar la moción de censura contra el ministro Diego Molano:

Gabriel Santos García Centro Democrático

Felipe Andrés Muñoz Conservador

Jimmy Harold Diaz Conservador

José Gustavo Padilla Conservador

Harold Augusto Valencia Partido de la U

John Jairo Cárdenas Partido de la U

Jorge Eliecer Tamayo Partido de la U

Mónica María Raigoza Morales Partido de la U

Oscar Tulio Lizcano González Partido de la U

Teresa De Jesús Enríquez Partido de la U

Alejandro Alberto Vega Liberal

Diego Patiño Amariles Liberal

Hernán Gustavo Estupiñán Liberal

Juan Carlos Reinales Liberal

Juan Diego Echavarría Liberal

Nevardo Eneiro Rincón Liberal

Nubia López Morales Liberal

Ángela Patricia Sánchez Cambio Radical

Bayardo Gilberto Betancourt Cambio Radical

Gloria Betty Zorro Cambio Radical

Jaime Rodríguez Contreras Cambio Radical

José Daniel López Cambio Radical Objeción de conciencia, se abstuvo

Karina Estetanía Rojano Cambio Radical

Salim Villamil Quessep Cambio Radical