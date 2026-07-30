Comuneros del Sur están cerca de la desmovilización; esperan piso jurídico de nuevo gobierno

El Frente Comuneros del Sur se separó del ELN a comienzos del año pasado. Foto: Oficina del Consejero Comisionado de

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A una semana de que termine el gobierno de Gustavo Petro, desde Nariño se muestra el último avance en la política de Paz Total. Según pudo conocer El Espectador, en ese departamento ya cuentan con un territorio autorizado para convertirse en Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la que estarían 400 de los 2000 hombres que componen las filas de Comuneros del Sur. El proceso esperará a la llegada de Abelardo de la Espriella para poder avanzar en una política de dejación de armas.

En la negociación en el marco de la Paz Total con el grupo armado de Comuneros del Sur —disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— se prepara la entrega de material de guerra, hallazgos de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, una serie de avances en sustitución de cultivos de uso ilícito y una Zona de Ubicación Temporal en Mallama (Nariño) lograda por consulta previa con comunidades indígenas.

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“El mensaje al presidente electo es claro: hoy Nariño es el norte de la paz para el país con los resultados logrados a través de los procesos de Diálogos Regionales de Paz. Estará en manos del nuevo gobierno la inmensa oportunidad de lograr que cerca de 400 hombres que puedan llegar a la Zona de Ubicación Temporal cuenten con un marco jurídico y garantías para abandonar la guerra que tanto dolor ha causado a las comunidades nariñenses”, expresó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.

De acuerdo con el mandatario local, esperan que con la llegada de Abelardo De la Espriella al poder se tramite una nueva ley de orden público para que desde Nariño se logre un gran proceso para que 2000 hombres en armas entren a esa Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y “concretar un marco jurídico que permita el sometimiento de esos grupos armados [...] Aquí puede haber una victoria temprana para el siguiente gobierno”.

El proceso que avanza desde 2024 espera la llegada de la nueva administración para dar su puntada final. En abril de 2025, el frente, que se separó del ELN, hizo entrega de 585 artefactos entre minas, morteros y granadas. El presidente Gustavo Petro viajó en su momento a Nariño para conocer los avances del proceso de paz y ordenar la destrucción del material.

Además, en diálogo con este diario, el mandatario señaló que su prioridad al momento de dialogar con la administración entrante son “unos diálogos de paz que han dado resultados concretos y que esperamos que en los próximos seis meses el Gobierno nacional, en la nueva ley de orden público, pueda incluir condiciones que permitan que estos grupos armados, los mil hombres que están en armas, puedan dejar las armas con una decisión del gobierno nacional”.

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