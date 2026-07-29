“Espero que escuche la estrategia de paz de Nariño”: gobernador Escobar a De la Espriella

Gobernador de Nariño, en entrevista Foto: Óscar Pérez

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¿Cómo ve la iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella de los empalmes regionales?

Creo que los empalmes regionales son una buena iniciativa en la medida en que tengan la posibilidad de no solo hablar y destacar los temas más importantes que tenemos en las regiones, en los departamentos y en los municipios, sino que se garantice que lo hablado en los primeros 100 días de gobierno sean las primeras acciones de inversión para transformar los territorios.

Para el caso del departamento de Nariño, no sólo proyectos, sino la estrategia más importante que tenemos para el desarrollo del departamento es la estrategia de paz territorial acompañada de la seguridad. En ese sentido yo esperaría que el gobierno pueda escuchar al departamento en su estrategia de seguridad y paz territorial.

¿Qué otros temas les gustaría llevar a la mesa en ese empalme regional?

Hay que entender que no es posible hacer una vía, no es posible hacer las universidades como lo hemos hecho aquí, no es posible hacer los colegios, no es posible hacer tantas inversiones que hemos hecho en el territorio en medio de un conflicto. Por eso lo más importante que se ha hecho en el departamento de Nariño, a diferencia del Catatumbo, el Chocó, el Valle, el Cauca, el Nordeste Antioqueño, es el desescalamiento del conflicto.

Se ha llevado a dos procesos de paz que han mostrado unos resultados enormes en materia de disminución de la violencia, de los asesinatos, del desplazamiento, del confinamiento, del reclutamiento de niños y niñas, que permite que efectivamente cualquier proyecto que nosotros le propongamos al gobierno nacional.

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Para nosotros el tema más importante es poder dialogar con el gobierno, la continuidad, por supuesto, bajo la mirada del próximo gobierno, de unos diálogos de paz que han dado resultados concretos y que esperamos que en los próximos seis meses el Gobierno nacional, en la nueva ley de orden público, pueda incluir condiciones que permitan que estos grupos armados, los mil hombres que están en armas, puedan dejar las armas con una decisión del gobierno nacional.

¿Cómo cree que será la relación del presidente con las regiones, especialmente con el suroccidente?

Deben ser unas relaciones armoniosas, especialmente con el departamento de Nariño, donde creo que puede tener victorias tempranas el próximo gobierno. El gobernador del departamento de Nariño y todo el departamento están en la disposición de trabajar en la construcción de la paz entendida como las transformaciones de los territorios. Es lo que vamos a defender como gobernador del departamento de Nariño y esperamos tener un Gobierno nacional que permita dialogar, pero también hacerlo con datos y con resultados.

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¿Qué tan posible cree que sea esa promesa de acabar con el centralismo, con estas decisiones de sedes alternas de la Presidencia?

Si yo fuera presidente, yo gobernaría desde Quibdó, desde Buenaventura, Huapi y desde Tumaco. Sin duda, eso desde el punto de vista político manda un mensaje, pero en términos de la realidad hay que entender que las decisiones que se toman en Bogotá tienen que ser tomadas sin duda por alguien que conozca de manera natural las regiones y que entienda que en esas regiones están las oportunidades del desarrollo del país.

No por conocer Bogotá o el norte del país, se conocen de verdad las oportunidades enormes que tenemos en 1.347 kilómetros de costa pacífica, que son realmente la oportunidad que tiene este país para su desarrollo. Ya el resto del pacífico en el mundo está desarrollado.

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A mí me toca ya no ir a Bogotá, sino coger a Bogotá y luego a Barranquilla. Más complejo y seguramente Barranquilla puede ser tener comunicación aérea más rápida a nivel internacional que con Bogotá, pero a nosotros, a los que estamos acá en el pacífico, seguramente nos quedará más complejo y complicado.

Yo creo que el tema de la descentralización tiene que verse más por las capacidades que puedan tener los departamentos y los municipios para resolver sus propias necesidades y eso hay que hacerlo por la vía de discutir rápidamente en la agenda legislativa, la ley de competencias. Una vez tengamos la ley de competencias que se pueda configurar, sabremos si este gobierno realmente está hablando de descentralización de manera real.

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