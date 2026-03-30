Con 91 candidatos arrancó la puja por la Secretaría General de la Cámara

Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes. Foto: Cámara de Representantes

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El Congreso se prepara para un pulso político que no tiene relación con los debates legislativos ni la carrera presidencial. Se trata de la competencia que se abrió por cuenta de una nueva elección del secretario general de la Cámara de Representantes, cargo clave en el día a día de esa corporación y del que siempre están pendientes los partidos políticos.

La Cámara ya tiene el primer listado de interesados en ocupar esa silla, en la que, según comentan en los pasillos del Capitolio, se sienta el “notario” de las leyes. En total, son 91 los hombres y mujeres que postularon sus nombres y ya presentaron los soportes de sus experiencias académicas y laborales. Ahora, se espera que la próxima semana se lleven a cabo las entrevistas.

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Entre esos nombres, el que más llama la atención hasta el momento es el del actual secretario, Jaime Luis Lacouture, quien fue elegido inicialmente en agosto de 2022 y reelegido en 2024. Lacouture fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y también candidato al Congreso.

Es reconocido por su cercanía con políticos del Partido Conservador, pues incluso ha impulsado a varios de ellos en La Guajira, su tierra natal. De hecho, en estas elecciones legislativas estuvo bajo la lupa debido a que un escolta de su equipo fue capturado en vías del departamento mencionado con dinero en efectivo y publicidad política. Algunos de los afiches correspondían a la campaña de Daniel Restrepo, quien fue elegido y es ficha del actual senador conservador Carlos Andrés Trujillo.

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Lacouture aseguró que no tiene nada que ver con presuntas compras de votos, delito con el que se relacionó ese dinero, y finalmente la justicia dejó libre a su escolta al señalar que no existían pruebas para hablar de dicha conducta.

Pero además de Lacouture, en esa lista hay varios congresistas actuales que no resultaron electos para el próximo periodo. Entre estos se destacan los representantes Ingrid Aguirre, el liberal Álvaro Leonel Rueda, Pedro Suárez Vacca, Norman David Bañol, Jairo Humberto Correa, entre otros. Así mismo, hay aspirantes que trabajan en otros despachos del Capitolio e incluso en entidades del Ejecutivo.

La elección del secretario estará a cargo del pleno de la Cámara y está programada para el próximo 20 de julio, lo que indica que la decisión estará a cargo de los nuevos representantes electos el pasado 8 de marzo.

Inscritos para la elección de secretario general de la Cámara

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