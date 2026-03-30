Varios candidatos modificaron sus logos para la primera vuelta: así se verán en el tarjetón

Registrador Nacional, durante el sorteo que realizó la entidad para decidir el orden en que aparecerán los 14 aspirantes a la Presidencia en el tarjetón del próximo 31 de mayo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Todo está listo para las elecciones presidenciales de primera vuelta. Tras la inscripción de 14 fórmulas, el CNE confirmó este lunes que varios candidatos pidieron cambios en los logos de sus partidos o coaliciones y que los mismos ya fueron aprobados. En la mayoría de los casos, las campañas incluyeron en el tarjetón los logos de las colectividades que se adhirieron en los últimos días.

Este es el caso de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, quienes inicialmente aparecían en el tarjetón únicamente con el logo del Centro Democrático. Tras los cambios, la fórmula de centroderecha estará acompañada por un logo que incluye todos los movimientos de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia y el partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt.

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Iván Cepeda y Aída Quilcué también tendrán un logo diferente al que se vio en la presentación del tarjetón. Los candidatos del Pacto Histórico no solo aparecerán con la imagen del partido del gobierno de Gustavo Petro, sino también con el logo de En Marcha, movimiento de Juan Fernando Cristo que se sumó a esa campaña en las últimas semanas.

Claudia López y Leonardo Huerta también tendrán otro logo. Inicialmente, los candidatos que buscan el voto de centro en primera vuelta aparecían en dicha imagen con una leyenda “Claudia Imparables”, pero ahora a esa frase se sumó otra: “Una nueva historia”.

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De acuerdo con el registrador nacional, Hernán Penagos, en caso de renuncias a la carrera presidencial, la candidatura será removida y ese espacio quedará en blanco si la notificación se produce hasta antes del 18 de abril, día en el que iniciará la impresión del material electoral.

El tarjetón de la primera vuelta no tendrá más cambios; sin embargo, durante la Semana Santa se llevarán a cabo varias reuniones entre candidatos y partidos para que estos últimos entren de lleno en las campañas. Entre tanto, los aspirantes también buscan convencer al electorado de centro para intentar llevarse una buena tajada del pastel electoral que podría inclinar la balanza el próximo 31 de mayo.

Estos son los logos de los candidatos a la Presidencia para la primera vuelta

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