¿Con cuántos votos y con qué porcentaje se gana en segunda vuelta en Colombia 2026?

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) se disputarán una segunda vuelta el 21 de junio. Foto: Efe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El próximo domingo se abrirán las urnas para que las y los colombianos decidan quién será el próximo presidente del país durante el periodo 2026 - 2030. En las elecciones se medirá el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella contra el candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

En la segunda vuelta presidencial lo único que se necesita para ganar las elecciones, simplemente es obtener el mayor número de votos válidos recibidos, es decir, presentar la máxima mayoría simple.

Esto quiere decir que no existe un porcentaje mínimo que se deba alcanzar, gana simplemente quien obtenga más votos que su rival, independientemente del porcentaje total obtenido. Esto significa que gana el candidato que consigue un voto más que su contrincante, incluso si obtiene 50,1 % o 51 % de los votos.

Lea: ¿Cuándo termina la Ley de Garantías en 2026 luego de elecciones?

A diferencia de la primera vuelta, donde para ganar en esa jornada se requiere alcanzar el 50% más 1 voto de los votos válidos (mayoría absoluta), en la segunda vuelta no hay ese umbral mínimo.

Además, el voto en blanco no cuenta para determinar el ganador. EN primera vuelta Abelardo de la Espriella, líder de Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos en primera vuelta, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, logró 9,6 millones de votos, con una diferencia de 2,3 puntos porcentuales (aproximadamente 700.000 votos) que los llevó a esta última confrontación.

¿El voto en blanco puede ganar en segunda vuelta?

En caso de que este voto ganara las elecciones presidenciales en primera vuelta sería necesario convocar unas nuevas elecciones con otros candidatos y candidatas completamente diferentes a los que participaron en la contienda inicial para volver a sortear el puesto de la persona que ubicará la Presidencia. Sin embargo, si por el contrario el voto en blanco gana en un escenario de segunda vuelta el panorama es completamente diferente.

Puede interesarle: “Una posición no nos puede costar ni la familia ni mucho menos la vida”: Consejo Electoral

Al ya haber elegido dos candidatos o candidatas con los que los colombianos se sienten representados, el voto en blanco no tiene ninguna validez jurídica en las elecciones de segunda vuelta, por lo tanto, de esa medición en urnas sí quedará elegido uno de los dos contendores que hayan clasificado. Esto quiere decir, que incluso si el voto en blanco llega a ganar en segunda vuelta, no tendrá efectos sobre quién gana ni sobre quién pierde.

Este domingo, las urnas abren a partir de las 8:00 a.m y cierran a las 4:00 p.m. cuando se dirija a su puesto de votación no olvide llevar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital. Recuerde que además, puede llevar su propio esfero o marcador para marcar su elección en el tarjetón y que no debe salirse del recuadro para que su voto se cuente como válido.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.