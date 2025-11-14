Concejal Daniel Briceño será cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá

Concejal Daniel Briceño. Foto: Daniel Briceño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El concejal de Bogotá Daniel Briceño será la principal carta del uribismo para la Cámara de Representantes. En medio de las diferencias internas por la elección de un candidato presidencial, el expresidente Álvaro Uribe hizo este anuncio y destacó el rol que ha cumplido Briceño en la capital.

Lea también: “Callar sería complicidad”: Efraín Cepeda envió nueva carta a Nadia Blel por candidatura

El líder del Centro Democrático hizo este anuncio en medio del conversatorio virtual titulado ¿Por qué Colombia se está quedando sin medicamentos?, durante el evento el expresidente expresó qué: “Me da muchísimo gusto que nos acompañe Daniel Briceño, un gran concejal de Bogotá y que es el cabeza de lista a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá”.

“Es una persona con una gran capacidad de estudio, un gran investigador”, dijo Uribe en la noche de este jueves. Aunque el concejal no ha hecho referencia al anuncio del exmandatario, desde hace algunos meses su nombre venía sonando para el Congreso por su figuración en redes sociales a través de las denuncias sobre contratación en el Gobierno.

¿Qué podría pasar con la curul de Briceño en el Concejo de Bogotá?

De acuerdo a la actual legislación, no existe ningún impedimento para que Briceño pueda presentarse al Congreso; sin embargo, debe renunciar al cargo de concejal antes de que el cierre de inscripciones a las elecciones cierren a comienzos del 2026.

Aunque el concejal aún no ha hecho un pronunciamiento formal sobre su candidatura, el anuncio de Uribe ya lo posiciona en el ojo de la opinión pública con rumbo a las elecciones de 2026.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.