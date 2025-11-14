“Callar sería complicidad”: Efraín Cepeda envió nueva carta a Nadia Blel por candidatura

Nadia Blel y Efraín Cepeda. Foto: Jose Vargas Esguerra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de que la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, le respondiera a su compañero Efraín Cepeda sobre la posible interferencia del petrismo en las candidaturas de la colectividad, esto por la aparición de Felipe Córdoba en el panorama, el senador publicó una nueva comunicación insistiendo en sus preocupaciones. Cabe anotar que Blel le había dicho que no debía crear mantos de duda sobre las decisiones electorales del partido y lo invitó a conversar con todos los sectores del partido.

En su más reciente carta, Cepeda agradeció la respuesta y dijo que no está poniendo en duda los estatutos del partido, pero dio a entender que se debe ir más allá de las reglas escritas. En este punto, el veterano congresista dijo que su preocupación radica en el visto bueno que dio la Presidencia para ampliar los plazos de inscripción de precandidatos, lo que le abre la puerta al excontralor Felipe Córdoba, quien actualmente recoge firmas para su apuesta.

Lea también: ¿Uribe elegirá el candidato presidencial del Centro Democrático? Esto dicen los aspirantes

“No se puede desconocer que la inquietud no surge del rumor ni del capricho, sino de hechos que todo el país conoce. No sé si sea usted la única dirigente que no ha percibido las presiones que algunos miembros del Partido han recibido de sectores ajenos a nuestra doctrina, presiones que nada tienen que ver con la deliberación democrática ni con la persuasión programática. Callar ante esa realidad sería una forma de complicidad. Defender la independencia del Partido, por el contrario, es un acto de lealtad con su historia”, escribió Cepeda.

Sobre las fechas de inscripción de candidatos, Cepeda dijo que el Directorio Nacional del Partido Conservador tiene derecho a revisar sus decisiones, pero que los cambios no deberían ser intempestivos, sin razones ni las explicaciones del caso. A renglón seguido, el senador Cepeda alertó por el paso del tiempo de cara a las definiciones claves para 2026.

No se pierda: Andrés Guerra renunció a candidatura del Centro Democrático tras cambio de reglas

“Los tiempos de los calendarios electorales se están agotando, y con ellos la posibilidad real de que el Partido tenga un candidato propio a la Presidencia de la República. Si no actuamos con decisión y coherencia, el conservatismo corre el riesgo de perder su vocación de poder, ante la ocupación de una militancia que ya ha demostrado ser superior, en lealtad y carácter, a algunas de las coyunturales dirigentes. Porque mientras las bases esperan liderazgo”, dijo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.