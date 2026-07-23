Congresista Julio César Triana denunció retiro de medidas de seguridad y pidió respuestas

El representante a la Cámara Julio César Triana en la instalación del nuevo Congreso. Foto: EFE - Carlos Ortega

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A través de sus redes sociales, el representante a la Cámara Julio César Triana publicó un video en el que aseguró que le fueron retiradas las medidas de refuerzo a su seguridad otorgadas tras ser víctima de un atentado. De acuerdo con el legislador huilense, fue notificado este miércoles y la medida también afecta a su familia.

“Hoy he sido notificado de que las medidas de reforzamiento de seguridad que me fueron otorgadas a mí y a mi familia, tras sufrir un atentado terrorista en agosto del año pasado, han sido retiradas, argumentando que era una medida transitoria por época electoral”, aseguró en el video.

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El representante apuntó contra la actual administración y exigió respuestas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO). Pero además, planteó una posible retaliación política en su contra tras haber sido uno de los voceros de la oposición para responder al discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso, el pasado lunes 20 de julio.

“Primera consecuencia de la réplica que le hice a Gustavo Petro”, escribió Triana en sus redes. El congresista de Cambio Radical ha sido un férreo crítico de la política de paz y seguridad del Gobierno y de las condiciones de operación de las fuerzas militares, particularmente en lo relacionado con las aeronaves oficiales.

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Triana denunció el pasado 13 de agosto que, cuando salía del municipio de La Plata (Huila), fue víctima de un atentado. Según el político, varios disparos impactaron el vehículo en el que se desplazaba junto a su equipo de trabajo, pero todos salieron ilesos. En su momento, el partido del que hace parte señaló que el hecho se sumó a una serie de amenazas denunciadas con anterioridad.

La colectividad condenó “de manera enfática” el ataque, recordando que la violencia política ya cobró la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. “No queremos que estas trágicas noticias se conviertan en la rutina diaria del país”, advirtió Cambio Radical, al tiempo que cuestionó el silencio del gobierno Petro frente a las amenazas contra sus dirigentes.

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