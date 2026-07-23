Elección de contralor suma tensión al inicio del nuevo Congreso: esto es lo que viene

Congreso en pleno decidirá el nombre del nuevo contralor general. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Por estos días, la atención del Congreso se centra en cuestiones como la conformación de las mesas directivas de las plenarias y las diferentes comisiones del Senado y la Cámara. Además, uno de los puntos más álgidos de la agenda es la decisión que ambas corporaciones deben tomar sobre la posesión del presidente Abelardo De la Espriella el próximo 7 de agosto. El mandatario electo busca luz verde para llevar la ceremonia a una guarnición militar en el Cauca; el Senado ya le dio un primer visto bueno, pero aún falta la votación en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, más allá de estos temas, la gran puja que se avecina en ambas plenarias es la elección del próximo contralor general de la República, que ejercerá funciones a partir de este año y hasta el 2030. El proceso fue adelantado por las anteriores mesas directivas, que tras varias pruebas de conocimiento y entrevistas seleccionaron entre cientos a 10 candidatos que sobresalieran por sus hojas de vida, y ahora se mueven en busca de los votos del pleno.

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La Cámara se adelantará al Senado en esta gestión, y el próximo lunes, 22 de julio, por instrucción del nuevo presidente de esa corporación, el conservador Nicolás Barguil, escuchará a los aspirantes que conforman la lista de elegibles para ser la cabeza del órgano de control en cuestión. Inicialmente, esta cita estaba pactada para el próximo 28 de julio, pero en los pasillos del Capitolio reconocen que varias fuerzas tienen interés en entrar de lleno en esa elección para medir las fuerzas de todos los candidatos.

Así las cosas, la Cámara, que no sesionó esta semana, a diferencia del Senado, empezará a trabajar desde el lunes, y el próximo martes, 28 de julio, se dedicará a resolver otros asuntos pendientes, lo que básicamente se resume en realizar el mismo trámite que ya hizo la otra corporación al definir si respalda o no la posesión del mandatario electo fuera de Bogotá. El Senado ya dijo que está de acuerdo con llevarla al Cauca, pero no ha definido si la toma de juramento del nuevo jefe de Estado será en una guarnición militar o en un bien civil, tema que desata fuertes discusiones.

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El proceso de elección fue demandado ante el Consejo de Estado, pues hay sectores que cuestionan el concurso de méritos y buscan que se rehaga la lista de 10 candidatos finales. Para algunos actores en el Congreso, estas acciones judiciales buscan reabrir la puerta de la conformación del grupo de finalistas para incluir a una ficha más cercana a la administración entrante, ya que es usual que el nuevo gobierno intente impulsar a una ficha que tenga afinidad con su agenda. En este contexto, empezó a sonar el nombre del exministro Rodolfo Zea, quien se quedó por fuera de la lista, pero podría regresar si las acciones prosperan.

Desde la bancada que respalda al presidente De la Espriella niegan este tipo de movidas y aseguran que la elección se llevará a cabo de manera normal. En diálogo con El Espectador, el ministro del Interior delegado, Rodrigo Lara, aseguró que “Queremos que llegue gente buena; no tiene que ser un subordinado del gobierno. Aquí de verdad, como les dije, este es un movimiento popular y tenemos un mandato popular y lo vamos a honrar. Los colombianos se van a sentir orgullosos de la gestión de este gobierno y para eso tenemos que escoger a los mejores. No necesitamos órganos de control de bolsillo, necesitamos gente buena que llegue allí”.

Candidatos a contralor general

Estos son los 10 nombres que se disputan llegar al cargo que deja Carlos Hernán Rodríguez:

Luis Enrique Abadía García Andrés Castro Franco Jorge Eliecer Laverde Vargas Ana Elena Monsalvo Herrera Carlos Mario Zuluaga Pardo Julián Mauricio Ruiz Rodríguez Diana Carolina Torres García Amanda Madrid Panesso Karol González Mora Rosalba Jazmín Cabrales Romero

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