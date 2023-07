Congresista pide que Procuraduría investigue a jefa de gabinete de Bucaramanga

Saharay Rojas, jefa de Gabinete de la alcaldía de Bucaramanga. Foto: Foto tomada de @nayarinsaharay en Instagram

El nombre de Saharay Rojas comenzó a sonar con fuerza desde el pasado domingo, 9 de julio, cuando el medio Vanguardia Liberal reveló un audio en el que se escucha a la jefa de gobernanza de esa alcaldía decir que otros funcionarios de la administración municipal “tienen cero autonomía” porque todo debe pasar por instrucción del alcalde, a través de ella. “Ustedes no tienen autonomía y si quieren tener autonomía les pido que renuncien todos, porque no va a existir”, se escucha en la grabación.

En la filtración del audio de esa reunión, la jefa de gabinete asegura que ella está pendiente de todos los procesos de contratación de todas las entidades de la alcaldía. “Estoy pendiente de la contratación, de los eventos, de lo que está sucediendo al interior de los proyectos, de cuántos estamos impactando en cada equipo profesional, de cómo se está haciendo la contratación de personal, de todo”, se escucha en el audio filtrado.

El escándalo político en Bucaramanga generó varias reacciones políticas regionales. Uno de los primeros en pronunciarse fue Cristian Avendaño, representante a la Cámara del Partido Verde, quien radicó junto a los concejales de Bucaramanga, Carlos Parra y Danovis Lozano, una denuncia ante la Procuraduría y Fiscalía para que inicien una investigación contra la funcionaria.

También piden que se requiera al municipio de Bucaramanga para que se pronuncie por el escándalo. De hecho, en el documento solicitaron que se realice una inspección judicial en las instalaciones de la alcaldía para recabar material probatorio. “Con este tipo de actuaciones es claro que los funcionarios que puedan resultar vinculados, y en especial, la señora Nayarin Saharay Rojas Téllez extralimitó sus funciones al puntualizar la carencia de autonomía de los presentes en la reunión, y la necesidad de avalar cualquier tipo de contratación, desnaturalizando su esencia bajo un falso criterio de jerarquía”, dice la denuncia.

Vanguardia también denunció que Rojas llegó a este puesto por cercanías políticas con la esposa de Germán Vargas Lleras. “Aunque el nombre de Rojas Téllez era totalmente desconocido en la política local, en uno de sus primeros nombramientos para conformar su gabinete, el alcalde Juan Carlos Cárdenas la nombró secretaria de Hacienda, cargo al que llegó gracias a la buena relación de Cárdenas Rey con Luz María Zapata, esposa del exvicepresidente y excandidato presidencial Germán Vargas Lleras”.

Frente a estas acusaciones, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, salió en defensa de su funcionaria a través de la cuenta de Twitter y señaló que: “Nuestra jefe de gobernanza, tiene en sus funciones hacerle seguimiento 24/7 a los proyectos que estamos desarrollando. Todos deben cumplirse con los tiempos establecidos y llevar el visto bueno jurídico para garantizar pluralidad de oferentes, que beneficien efectivamente a la ciudadanía y así puedan avanzar”.

El proyecto político que construimos con más de 142.000 Ciudadanos Libres en 2019 fue independiente y de esa forma hemos gobernado durante más de tres años y medio: sin jefes políticos.



Los logros son claros con el cumplimiento del 98% de metas del plan de desarrollo, votado por… https://t.co/W7MwimN3PR — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) July 10, 2023

La jefa de gobernanza, Saharay Rojas, se pronunció en La W y se defendió de las acusaciones de Vanguardia sobre el tema de su control en la contratación pública de la administración municipal. “Este contexto fue porque el instituto descentralizado puntual no estaba cumpliendo con los indicadores, no estaba siendo proactivo y eso implicaba que cuando las personas no son proactivas, pues nos quedamos atrás”, dijo en la emisora.

También negó que su nombramiento haya sido producto de favores políticos. En La W dijo que ha llegado a esos cargos políticos por su formación como abogada y su experiencia en temas contractuales, y negó que se esté extralimitando a sus funciones como jefa de Gabinete. “Mi nombramiento como jefe de gabinete la función fundamental es articular que nuestro programa de gobierno sea un cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, es mi tarea y están reprochando extralimitación de funciones, pero eso es lo que dice mi acto administrativo”.

