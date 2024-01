“He manifestado cero tolerancia al acoso”: Nórida Rodríguez por caso Hollman Morris

La gerente de RTVC se refirió a las nuevas denuncias por acoso que hay en contra de Hollman Morris, subgerente del Sistema de Medios Públicos. Foto: Archivo

La gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC), Nórida Rodríguez, se pronunció por las nuevas denuncias de acoso laboral que hay en contra de Hollman Morris, subgerente de la misma cadena y que llegaron hasta su despacho el pasado 2 de enero, por parte de las directoras del Canal Institucional y Señal Colombia. El Espectador conoció que el caso ya es de conocimiento de la Procuraduría, como lo establece el protocolo en estos casos.

Sobre esas denuncias, Nórida Rodríguez escribió: “Desde mi llegada a la Gerencia de RTVC, he manifestado cero tolerancia a cualquier tipo de acoso. Mi oficina está abierta para tod@s los colaboradores. He dado el trámite que corresponde a las denuncias y para garantizar el debido proceso, no daré declaraciones por el momento”.

Desde mi llegada a la Gerencia de @RTVCco, he manifestado cero tolerancia a cualquier tipo de acoso, mi oficina está abierta para tod@s los colaboradores.

He dado el trámite que corresponde a las denuncias y para garantizar el debido proceso, no daré declaraciones por el momento. — Nórida Rodríguez (@Noridaoficial) January 11, 2024

Las denuncias que elevaron hasta la gerencia del canal refieren conductas de Morris. Lina Moreno, directora de Canal Institucional, escribió en ese documento: “Han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral”.

En contexto: Las nuevas acusaciones contra Hollman Morris por presunto acoso laboral

Moreno detalló en la carta enviada un caso en el que fue increpada por Morris “en relación con la campaña solicitada desde la gerencia, titulada “El valor de conectar”, se me cuestionó el no consultar previamente la realización de tal contenido con la Subgerencia de Televisión”. Adicionalmente, aseguró que las conductas del sub gerente han sido reiteradas, hasta el punto de parecer “sistemáticas”.

Por su parte, Silvana Orlandelli Uruburu, directora de Señal Colombia, aseguró que los canales de comunicación con Morris han sido “escasos y precarios”. “Pese a que se han solicitado de manera reiterada, han sido escasos y cuando se han desarrollado en las intervenciones que he realizado verbalmente en varias ocasiones fui interrumpida y los conceptos poco o nada tenidos en cuenta, la misma situación ocurre con mi equipo de trabajo”, escribió la directora.

No es la primera vez que Hollman Morris es acusado de acoso laboral o sexual. En 2014, la Personería le abrió una investigación por supuestas irregularidades en contratación y responsabilidad fiscal cuando estaba al mando del Canal Capital y Rafael Poveda Televisión. El caso fue archivado un año más tarde.

Le puede interesar: Minigualdad pidió acciones a la Procuraduría por presunto acoso laboral en RTVC

En enero de 2019, Patricia Casas, exesposa Morris, lo denunció en la fiscalía por violencia intrafamiliar, alegando que evadía sus responsabilidades. Casas afirmó en ese momento se sentía “asfixiada económicamente” al enfrentar los gastos del hogar, sin el apoyo de su esposo.

Ese mismo año, Morris fue acusado de violencia sexual ante la Fiscalía por la periodista María Antonia García de la Torre. La Fiscalía abrió una investigación, sin embargo, una vez más, el caso fue archivado en 2021.

El Ministerio de la Igualdad, en cabeza de Francia Márquez, también se pronunció por el tema y desde el viceministerio de las Mujeres se pidió investigar las denuncias de presunto acoso laboral en las que se mencionó al subgerente de RTVC.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.