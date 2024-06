Congresistas pidieron “mano dura” contra grupos armados tras atentado en Jamundí

Un civil muerto y al menos dos policías heridos dejaron este miércoles tres ataques en los municipios colombianos de Jamundí, aledaño a Cali, y en Cajibío, en el departamento del Cauca, zonas donde opera la principal disidencia de las antiguas FARC. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr.

Este miércoles se reportaron una motobomba que estalló en el casco urbano del municipio de Jamundí y ataques a la subestación de Policía en Potrerito, en el Valle del Cauca. Congresistas han pedido al Gobierno hacer efectiva su presencia y la de la fuerza pública en el departamento para recuperar el control del territorio. Todavía no es claro quiénes habrían sido los autores de los hechos, pero en la zona operan las disidencias de “Iván Mordisco”.

El representante Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) lamentó que los grupos armados hostiguen a los habitantes de Jamundí y pidió al Gobierno mayor presencia en este territorio, así como un acompañamiento a todos los jamundeños.

“Lo de Potrerito, lo de la motobomba no puede ser comprensible. No podemos aceptar eso como colombianos, como vallecaucanos. Invitamos a los grupos armados a no seguir atentando contra la población civil, contra la población desarmada, a no seguir generando zozobra y miedo en Colombia y, a nuestro Gobierno, a generar mano dura, presencia, y a brindarle seguridad a todas las personas de Jamundí y del Valle del Cauca”, afirmó.

Rechazamos los atentados contra la población civil en Jamundí. Le pedimos al gobierno garantizar el orden público y salvaguardar la vida de los pobladores.

¡Exigimos a los grupos armados frenar la violencia contra Jamundí y el Valle del Cauca! pic.twitter.com/RA0DQWtUI8 — Alejandro Ocampo (@alejoocampog) June 12, 2024

Otro integrante de la bancada vallecaucana, Christian Munir Garcés (Centro Democrático), solicitó un consejo de Gobierno con presencia del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez para “definir la inversión social y los retos de la fuerza pública con el fin de lograr recuperar el territorio que se lo han tomado los grupos criminales” y añadió que se trata “de un problema nacional que requiere una intervención contundente de los diferentes ministerios y del liderazgo del Gobierno nacional”. Además, aseguró que las fuerzas militares cuentan con todos los recursos para enfrentar a los grupos que asedian al municipio.

“Se requiere definir presupuestos nacionales que, unidos a contrapartidas de la Gobernación y el municipio de Jamundí, logren generar oportunidades de ingreso y de empleo para las poblaciones campesinas que han tenido que dedicarse a la producción de coca para poder sobrevivir”, enfatizó. “Invito a la señora gobernadora Dilian Francisca Toro a convocar un encuentro de todo el liderazgo vallecaucano, soy consciente como congresista que la Gobernación no puede sola enfrentar el crimen organizado que está hoy tomándose el territorio de Jamundí y otros municipios del Valle del Cauca, pero todos juntos podemos exigirle al Gobierno nacional compromisos concretos para solucionar la problemática que ha traído la paz total al Valle del Cauca y empezar a recuperar el suroccidente colombiano”, agregó.

El representante Julián David López (Partido de la U) instó a que “las estrategias para combatir esta oleada de terrorismo deben ser contundentes”. Además, hizo un llamado al Ejecutivo para “mantener presencia permanente de la fuerza pública con el ejército en este territorio”.

“Es urgente que, a través de acciones de inteligencia, se logren golpes a estas estructuras criminales que tienen amedrentada a la ciudadanía y, por su parte, la Gobernación del Valle debe demostrar mayor coordinación para lograr resultados y garantizar la seguridad en el departamento”, manifestó.

¡Qué dolor por Jamundí! Las estrategias para combatir esta oleada de terrorismo deben ser contundentes. Hacemos un llamado al gobierno nacional a mantener presencia permanente de la fuerza pública con el ejército en este territorio, es urgente que a través de acciones de… https://t.co/khuwKJ3NYy — Julián López (@Julianlopezte) June 12, 2024

Los senadores de la oposición David Luna (Cambio Radical) y María Fernanda Cabal (Centro Democrático) criticaron que este tipo de actos se sigan dando. La congresista apuntó que “mientras [el presidente Gustavo] Petro llega a Europa para ‘hablar de paz’”, Jamundí es atacado.

Nuevamente Jamundí es centro de ataque por parte de los grupos delincuenciales. Estas parecen noticias de hace 30 años. https://t.co/B6g7pEbY9K — David Luna (@lunadavid) June 12, 2024

El representante Duvalier Sánchez (Alianza Verde) indicó que “la frecuencia de los ataques de la guerrilla obliga a una presencia permanente” de la alta cúpula militar y del mismo presidente en Jamundí. Propuso un “plan candado en los puntos de acceso estratégicos y presencia militar las 24 horas” y solicitó el apoyo del Ejecutivo pues, según él, “quienes han gobernado el departamento desde hace 9 años en cabeza de [la gobernadora Dilian Francisca Toro] solo les ha interesado cobrar la sobretasa a la seguridad sin ningún resultado positivo”.

Presidente .@petrogustavo, en Jamundí la frecuencia de los ataques de la guerrilla obliga a una presencia permanente de usted y la alta cúpula militar hasta que se recupere el control del territorio.



Vivo aquí hace 5 años y hay mucho miedo, no nos deje solos, nuevamente otro… pic.twitter.com/snQWnfoHGI — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) June 12, 2024

Hasta ahora, se conoce de tres víctimas que dejó el atentado en el casco urbano: un civil y dos policías.

