Se realizará audiencia pública de la reforma pensional tras peleas por falta de tiempo

Este miércoles, desde las 8:00 a. m. se realiza la audiencia pública de la reforma pensional en el auditorio Luis Guillermo Vélez. Después de días de choques entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Representantes por el evento, la ciudadanía asistirá a plantear dudas o sugerencias sobre el proyecto de ley.

El pasado 6 de junio, cuando se realizó la primera audiencia pública, congresistas de la oposición denunciaron que la mesa directiva no les dio garantías, pues esta estaba proyectada inicialmente para el 12 de junio. El presidente de la Cámara, Andrés Calle (Partido Liberal), indicó que no sería posible aplazarla porque restaba poco tiempo para el fin de la legislatura. Representantes de la bancada opositora señalaron que si no se realizaba otra audiencia en la fecha original y se aprobaba el proyecto de la reforma, la demandarían por “vicios de trámite”.

“A punta de ‘jugaditas’ lo que pretenden es pupitrear la pensional sin garantías para la ciudadanía y los congresistas. (...) No están ni siquiera los congresistas que defienden esa reforma. Nuestra propuesta fue clara, la audiencia debe ser de cara al país, con la presencia de congresistas y televisada por el canal Congreso. No hubo garantías ni el trámite correcto y por eso hoy no hubo presencia de nadie allá en el recinto”, indicó el representante Luis Miguel López (Partido Conservador), en respuesta a la audiencia pública que fue citada el pasado jueves y a la que varios representantes no asistieron por estar en el evento de Asobancaria.

Así, este martes la discusión de la iniciativa del gobierno de Gustavo Petro se desarrolló en medio de peticiones para que se aplazara el debate para después de la realización de la audiencia pública, aunque también señalaron que se requería que la Comisión de Ética resolviera las recusaciones presentadas contra algunos partidos, entre ellos el Conservador. El representante David Racero (Pacto Histórico) apuntó que esas advertencias eran una forma de retrasar la discusión generando “terror” sobre el proceso del trámite legislativo.

Aunque inicialmente se logró aprobar la agenda para el debate de la reforma, las bancadas de Centro Democrático, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido de la U se fueron de la sesión en protesta. Cerca de las cinco de la tarde, se levantó la sesión por falta de quórum y sin mayores avances en la aprobación del articulado.

Está proyectado que la discusión continúe este miércoles después de la audiencia pública, a las 10:30 a. m. en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sin embargo, podría atrasarse por cuenta de otro tema de suma relevancia: la elección del contralor general, que requiere al Congreso en pleno y está citada para las 4:00 p. m. en el Salón Elíptico.

