Congresistas radicaron 139 proyectos de ley en Senado y 152 en Cámara durante dos semanas

La plenaria de la Cámara escuchó las propuestas de los 10 aspirantes a la Contraloría General. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Desde las primeras horas de posesionado el nuevo Congreso, los parlamentarios que llegaron al Capitolio empezaron a radicar proyectos de ley sobre cambios sustanciales para el futuro del país. Algunos, como el cambio de lugar para la posesión de Abelardo de la Espriella, ya fueron aprobados por ambas corporaciones.

Desde el 20 de julio a la fecha, en el Congreso de la República se han radicado 291 proyectos de ley en ambas corporaciones. En las primeras dos semanas de funciones del nuevo Legislativo, los parlamentarios radicaron 139 proyectos claves en el Senado y 152 en la Cámara de Representantes.

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En Senado, el primer proyecto en llegar vino por parte de la senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, quien busca fortalecer las medidas de prevención contra el maltrato animal, así como garantizar la no regresividad en los derechos de los seres sintientes.

En Cámara, la delantera la llevó el representante por Atlántico, Estefanel Gutiérrez, quien impulsa una iniciativa para reconocer el derecho al cuidado y crear el Sistema Nacional del Cuidado. Esa iniciativa, aunque ha tenido discusiones previas en estos cuatro años, nunca logró su aprobación.

Algunos proyectos fueron presentados por bancadas de forma conjunta. Fue el caso del Pacto Histórico, que presentó un paquete con una docena de proyectos con apoyo de la administración saliente de Gustavo Petro. Entre los presentados por la nueva oposición está la resurrección del marco para la Jurisdicción Agraria, una ley contra el fracking, una nueva reforma a la salud, así como una nueva reforma tributaria del gobierno saliente. A esto se debe sumar el presupuesto general de la Nación para el año 2027, que fue el último proyecto radicado en Cámara esta semana, pero esta vez por el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila.

En la cámara alta nadan iniciativas como la del senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde), que busca la obligatoriedad de los debates para los candidatos a cargos públicos como la Presidencia, gobernaciones y alcaldías en el marco de la campaña electoral, además de las sanciones, entre las que estaría la reducción de un 25 % de los recursos que se entregan a los candidatos por parte del Estado. Otros como Cristian Garcés plantean revivir los días sin IVA que nacieron en la administración de Iván Duque, partir de tres jornadas por año; además, propone eliminar de forma progresiva el 4x1000 en los próximos ocho años.

En la Cámara, reposan iniciativas como la que busca prohibir la gestación subrogada en el territorio nacional, presentada por el representante David Cote (Centro Democrático) o el proyecto que busca que la contribución de valorización solo podrá liquidarse y hacerse exigible una vez la obra pública que le origina haya sido terminada, presentado por la representante Bleidy Pérez (Liberal).

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